https://ria.ru/20230911/patriarkh-1895614289.html

Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом

Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом - РИА Новости, 11.09.2023

Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о пагубности употребления алкоголя и призвал верующих с вниманием относиться к тем, кто "страдает винопитием и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:26

2023-09-11T16:26

2023-09-11T16:26

религия

иордан

палестина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о пагубности употребления алкоголя и призвал верующих с вниманием относиться к тем, кто "страдает винопитием и другими недугами".Соответствующее обращение главы Русской православной церкви по случаю Дня трезвости (11 сентября) распространено его пресс-службой.Патриарх Кирилл напомнил, что в понедельник в Русской церкви вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя), "который никогда не пил вина и пострадал от охмелевшего на пиру царя Ирода" (в честь праздника установлен постный день в церковном календаре)."Не случайно именно в этот праздник священный синод нашей Церкви установил День трезвости, дабы в очередной раз напомнить о пагубности злоупотребления алкоголем и призвать людей не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу", - написал патриарх Кирилл.Он также подчеркнул, что христианам нужно заботиться об окружающих. "Всякий христианин обязан не только трудиться над своей душой, но и проявлять заботу о ближних, наипаче же — немощных. Опыт церковной работы с зависимыми показывает, что когда такие люди приходят со своей бедой в храм и встречают там доброе и чуткое отношение, то, Богу содействующую, у них появляется желание и силы бороться со страстью. Посему призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами", - написал предстоятель."Молитвами честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна да укрепит нас всех Христос в шествии стезей спасения, дарует мир, подлинную радость и Свою помощь в стяжании добродетели трезвения", - заключил патриарх Кирилл.Усекновение главы (убийство) Иоанна Предтечи вспоминают в Русской церкви 11 сентября. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься.

https://rsport.ria.ru/20230908/sport-1895116608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, палестина, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, религия