Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:26 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/patriarkh-1895614289.html
Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом
Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом - РИА Новости, 11.09.2023
Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о пагубности употребления алкоголя и призвал верующих с вниманием относиться к тем, кто "страдает винопитием и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:26
2023-09-11T16:26
религия
иордан
палестина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195873_0:117:2873:1733_1920x0_80_0_0_9a07e75554eb1a37c3f1441dcc77d3d4.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о пагубности употребления алкоголя и призвал верующих с вниманием относиться к тем, кто "страдает винопитием и другими недугами".Соответствующее обращение главы Русской православной церкви по случаю Дня трезвости (11 сентября) распространено его пресс-службой.Патриарх Кирилл напомнил, что в понедельник в Русской церкви вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя), "который никогда не пил вина и пострадал от охмелевшего на пиру царя Ирода" (в честь праздника установлен постный день в церковном календаре)."Не случайно именно в этот праздник священный синод нашей Церкви установил День трезвости, дабы в очередной раз напомнить о пагубности злоупотребления алкоголем и призвать людей не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу", - написал патриарх Кирилл.Он также подчеркнул, что христианам нужно заботиться об окружающих. "Всякий христианин обязан не только трудиться над своей душой, но и проявлять заботу о ближних, наипаче же — немощных. Опыт церковной работы с зависимыми показывает, что когда такие люди приходят со своей бедой в храм и встречают там доброе и чуткое отношение, то, Богу содействующую, у них появляется желание и силы бороться со страстью. Посему призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами", - написал предстоятель."Молитвами честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна да укрепит нас всех Христос в шествии стезей спасения, дарует мир, подлинную радость и Свою помощь в стяжании добродетели трезвения", - заключил патриарх Кирилл.Усекновение главы (убийство) Иоанна Предтечи вспоминают в Русской церкви 11 сентября. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься.
https://rsport.ria.ru/20230908/sport-1895116608.html
https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html
https://ria.ru/20230908/kirill-1894919575.html
https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html
иордан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195873_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_9aaaae224ff0fd16e0ebabd76802670d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордан, палестина, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Иордан, Палестина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о больных алкоголизмом

Патриарх Кирилл призвал заботиться о тех, кто "страдает винопитием"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о пагубности употребления алкоголя и призвал верующих с вниманием относиться к тем, кто "страдает винопитием и другими недугами".
Соответствующее обращение главы Русской православной церкви по случаю Дня трезвости (11 сентября) распространено его пресс-службой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На Всероссийских спортивных играх представят Кубок патриарха Кирилла
8 сентября, 23:06
Патриарх Кирилл напомнил, что в понедельник в Русской церкви вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя), "который никогда не пил вина и пострадал от охмелевшего на пиру царя Ирода" (в честь праздника установлен постный день в церковном календаре).
"Не случайно именно в этот праздник священный синод нашей Церкви установил День трезвости, дабы в очередной раз напомнить о пагубности злоупотребления алкоголем и призвать людей не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу", - написал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время голосования на избирательном участке № 1965 в филиале МГИМО в Одинцово - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В РПЦ пояснили, могут ли священники баллотироваться
6 сентября, 18:06
Он также подчеркнул, что христианам нужно заботиться об окружающих. "Всякий христианин обязан не только трудиться над своей душой, но и проявлять заботу о ближних, наипаче же — немощных. Опыт церковной работы с зависимыми показывает, что когда такие люди приходят со своей бедой в храм и встречают там доброе и чуткое отношение, то, Богу содействующую, у них появляется желание и силы бороться со страстью. Посему призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами", - написал предстоятель.
"Молитвами честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна да укрепит нас всех Христос в шествии стезей спасения, дарует мир, подлинную радость и Свою помощь в стяжании добродетели трезвения", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл во время голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
8 сентября, 11:22
Усекновение главы (убийство) Иоанна Предтечи вспоминают в Русской церкви 11 сентября. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан.
Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
РПЦ обновила список лжесвященников
5 сентября, 14:20
 
РелигияИорданПалестинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала