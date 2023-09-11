https://ria.ru/20230911/otkhody-1895466353.html

Сбербанк оценил необходимые инвестиции в отрасль переработки отходов

Сбербанк оценил необходимые инвестиции в отрасль переработки отходов - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк оценил необходимые инвестиции в отрасль переработки отходов

Сбербанк оценивает необходимые инвестиции в отрасль переработки отходов в России в 500 миллиардов рублей: в некоторых регионах пока сделано мало - это большой... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:46

2023-09-11T07:46

2023-09-11T07:46

экономика

россия

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк оценивает необходимые инвестиции в отрасль переработки отходов в России в 500 миллиардов рублей: в некоторых регионах пока сделано мало - это большой одномоментный запрос на капитал, заявил вице-президент кредитной организации Михаил Чачин. "Мы посмотрели, за эти года сформировано мощностей на 19 миллионов тонн. Это очень существенно, но это половина того, что нам надо сделать. Нам надо построить еще столько же и потратить приблизительно 500 миллиардов рублей, может, даже побольше", - сказал он, выступая на посвященной отрасли переработки отходов сессии в рамках ВЭФ. Чачин отметил, что отрасль молодая, но проекты уже стали системными, появились профессиональные инвесторы и операторы. В то же время в ряде российских регионов в этой сфере сделано мало, добавил он. "У нас очень разный уровень, состояние. Но и там мы тоже движемся, точно через два года там будет порядок. Но это большой одномоментный запрос на капитал. Здесь надо принимать решение, делать и быстро, потому что мы сильно поднимаем цену за счет инфляции", - заключил Чачин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, вэф-2023