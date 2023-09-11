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Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае - РИА Новости, 11.09.2023
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13:26 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/organizatsiya-1895556050.html
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае - РИА Новости, 11.09.2023
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае
Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:26
2023-09-11T13:26
дальневосточный федеральный университет
россия
китай
дальний восток
вэф-2023
коренные народы
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова. В рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" состоялась дискуссия на тему "Диалог культур коренных народов России и Китая". Один из участников мероприятия, член совета народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэйлунцзян Цзянь Цзяо, упомянул возможность создания некой китайско-российской ассоциации. "Мы думаем, обсуждаем уже идею все-таки учреждения международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов, которая так же интересна и вашей стороне, и нашей стороне," - сказала Вейсалова во время дискуссии. Она отметила, что Китай и Россия, страны традиционных взглядов, которые могут "очень сильно и качественно противостоять" чуждым им ценностям. "Вот для этого мы будем объединять с вами усилия", - добавила вице-президент Ассоциации коренных и малочисленных народов. Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать "меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальневосточный федеральный университет, россия, китай, дальний восток, вэф-2023, коренные народы
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Китай, Дальний Восток, ВЭФ-2023, коренные народы

Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова
Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова.
В рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" состоялась дискуссия на тему "Диалог культур коренных народов России и Китая". Один из участников мероприятия, член совета народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэйлунцзян Цзянь Цзяо, упомянул возможность создания некой китайско-российской ассоциации.
"Мы думаем, обсуждаем уже идею все-таки учреждения международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов, которая так же интересна и вашей стороне, и нашей стороне," - сказала Вейсалова во время дискуссии.
Она отметила, что Китай и Россия, страны традиционных взглядов, которые могут "очень сильно и качественно противостоять" чуждым им ценностям.
"Вот для этого мы будем объединять с вами усилия", - добавила вице-президент Ассоциации коренных и малочисленных народов.
Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать "меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Дальневосточный федеральный университетРоссияКитайДальний ВостокВЭФ-2023коренные народы
 
 
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