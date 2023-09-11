https://ria.ru/20230911/organizatsiya-1895556050.html

Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае

Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае - РИА Новости, 11.09.2023

Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае

Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:26

2023-09-11T13:26

2023-09-11T13:26

дальневосточный федеральный университет

россия

китай

дальний восток

вэф-2023

коренные народы

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова. В рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" состоялась дискуссия на тему "Диалог культур коренных народов России и Китая". Один из участников мероприятия, член совета народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэйлунцзян Цзянь Цзяо, упомянул возможность создания некой китайско-российской ассоциации. "Мы думаем, обсуждаем уже идею все-таки учреждения международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов, которая так же интересна и вашей стороне, и нашей стороне," - сказала Вейсалова во время дискуссии. Она отметила, что Китай и Россия, страны традиционных взглядов, которые могут "очень сильно и качественно противостоять" чуждым им ценностям. "Вот для этого мы будем объединять с вами усилия", - добавила вице-президент Ассоциации коренных и малочисленных народов. Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать "меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html

россия

китай

дальний восток

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дальневосточный федеральный университет, россия, китай, дальний восток, вэф-2023, коренные народы