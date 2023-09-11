https://ria.ru/20230911/organizatsiya-1895556050.html
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае - РИА Новости, 11.09.2023
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае
Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:26
2023-09-11T13:26
2023-09-11T13:26
дальневосточный федеральный университет
россия
китай
дальний восток
вэф-2023
коренные народы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895555268_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_29415be48b1c9567fdfd63c396393f01.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова. В рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" состоялась дискуссия на тему "Диалог культур коренных народов России и Китая". Один из участников мероприятия, член совета народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэйлунцзян Цзянь Цзяо, упомянул возможность создания некой китайско-российской ассоциации. "Мы думаем, обсуждаем уже идею все-таки учреждения международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов, которая так же интересна и вашей стороне, и нашей стороне," - сказала Вейсалова во время дискуссии. Она отметила, что Китай и Россия, страны традиционных взглядов, которые могут "очень сильно и качественно противостоять" чуждым им ценностям. "Вот для этого мы будем объединять с вами усилия", - добавила вице-президент Ассоциации коренных и малочисленных народов. Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать "меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html
россия
китай
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895555268_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_25e4087eb7504a3ae7310a2cca56ad76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, россия, китай, дальний восток, вэф-2023, коренные народы
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Китай, Дальний Восток, ВЭФ-2023, коренные народы
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Создание организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам, заявила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова.
В рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" состоялась дискуссия на тему "Диалог культур коренных народов России и Китая". Один из участников мероприятия, член совета народного общества дружбы с зарубежными странами провинции Хэйлунцзян
Цзянь Цзяо, упомянул возможность создания некой китайско-российской ассоциации.
"Мы думаем, обсуждаем уже идею все-таки учреждения международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов, которая так же интересна и вашей стороне, и нашей стороне," - сказала Вейсалова во время дискуссии.
Она отметила, что Китай и Россия, страны традиционных взглядов, которые могут "очень сильно и качественно противостоять" чуждым им ценностям.
"Вот для этого мы будем объединять с вами усилия", - добавила вице-президент Ассоциации коренных и малочисленных народов.
Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать "меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года