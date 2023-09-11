https://ria.ru/20230911/onkologiya-1895505009.html
В Москве открывается онкологический форум "Ради жизни"
В Москве открывается онкологический форум "Ради жизни" - РИА Новости, 11.09.2023
В Москве открывается онкологический форум "Ради жизни"
Международный онкологический форум "Ради жизни" открывается в Москве, в рамках мероприятия ведущие специалисты подведут итоги работы онкологической службы,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:49
2023-09-11T00:49
2023-09-11T10:56
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный онкологический форум "Ради жизни" открывается в Москве, в рамках мероприятия ведущие специалисты подведут итоги работы онкологической службы, поделятся передовым опытом и обсудят планы на будущее, сообщила пресс-служба "НМИЦ радиологии" Минздрава России. "Международный форум онкологии и радиологии "Ради жизни" пройдет с 11 по 15 сентября 2023 года и традиционно считается ключевой научной площадкой, которая объединяет видных ученых нашей страны, организаторов здравоохранения, авторов уникальных методик и технологий диагностики и лечения рака, специалистов первичного звена, молодых ученых, пациентские сообщества, общественных деятелей, СМИ",- говорится в сообщении. На форуме планируется подвести итоги работы онкологической службы, рассказать о передовом опыте и научных изысканиях, а также обсудить перспективы развития службы. В этом году в программе форума особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и цифровизации, биобанкингу и онкологической реабилитации, практическим разработкам и внедрениям новейших технологий ядерной медицины, отметили в пресс-службе. Планируются также мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения, трансляции "живой хирургии", деловые завтраки.
https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html
https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, рак, онкология
Общество, Москва, Здоровье - Общество, Рак, Онкология
В Москве открывается онкологический форум "Ради жизни"
Международный онкологический форум "Ради жизни" открывается в Москве
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный онкологический форум "Ради жизни" открывается в Москве, в рамках мероприятия ведущие специалисты подведут итоги работы онкологической службы, поделятся передовым опытом и обсудят планы на будущее, сообщила пресс-служба "НМИЦ радиологии" Минздрава России.
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"Международный форум онкологии и радиологии "Ради жизни" пройдет с 11 по 15 сентября 2023 года и традиционно считается ключевой научной площадкой, которая объединяет видных ученых нашей страны, организаторов здравоохранения, авторов уникальных методик и технологий диагностики и лечения рака, специалистов первичного звена, молодых ученых, пациентские сообщества, общественных деятелей, СМИ",- говорится в сообщении.
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На форуме планируется подвести итоги работы онкологической службы, рассказать о передовом опыте и научных изысканиях, а также обсудить перспективы развития службы.
В этом году в программе форума особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и цифровизации, биобанкингу и онкологической реабилитации, практическим разработкам и внедрениям новейших технологий ядерной медицины, отметили в пресс-службе.
Планируются также мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения, трансляции "живой хирургии", деловые завтраки.
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