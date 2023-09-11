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Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 11.09.2023 (обновлено: 19:01 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895661272.html
Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда
ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:44
2023-09-11T19:01
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
сцкк
происшествия
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Кроме того, с 18:10 до 18:20 украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.
https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, происшествия, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, СЦКК, Происшествия, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда

СЦКК: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три кассетных снаряда

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
Кроме того, с 18:10 до 18:20 украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Экипаж самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С о борьбе с украинской артиллерией - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районУкраинаСЦККПроисшествияМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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