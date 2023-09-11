https://ria.ru/20230911/obstrel-1895661272.html

Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда

ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:44

2023-09-11T18:44

2023-09-11T19:01

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

украина

сцкк

происшествия

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда, сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Кроме того, с 18:10 до 18:20 украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.

https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html

донецк

куйбышевский район

украина

макеевка

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донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, происшествия, макеевка, вооруженные силы украины