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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023
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14:40 11.09.2023 (обновлено: 14:55 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895584811.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:40
2023-09-11T14:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, украинские военные за 15 минут с 14.15 выпустили три кассетных и двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также три снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Александровка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.
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Кроме того, украинские военные за 15 минут с 14.15 выпустили три кассетных и двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также три снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Александровка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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