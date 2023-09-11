https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах - РИА Новости, 11.09.2023
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:42
2023-09-11T05:42
2023-09-11T05:42
общество
россия
владивосток
александр бугаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. "Эпидемиологическая обстановка в школах совершенно нормальная, спокойная, школы работают, все в порядке", - сказал Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что министерством принимаются все необходимые меры по подготовке школ, соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владивосток, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Россия, Владивосток, Александр Бугаев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Минпросвещения: эпидемиологическая обстановка в школах спокойная