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Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах - РИА Новости, 11.09.2023
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05:42 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах - РИА Новости, 11.09.2023
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:42
2023-09-11T05:42
общество
россия
владивосток
александр бугаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. "Эпидемиологическая обстановка в школах совершенно нормальная, спокойная, школы работают, все в порядке", - сказал Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что министерством принимаются все необходимые меры по подготовке школ, соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, россия, владивосток, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Россия, Владивосток, Александр Бугаев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах

Минпросвещения: эпидемиологическая обстановка в школах спокойная

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев.
"Эпидемиологическая обстановка в школах совершенно нормальная, спокойная, школы работают, все в порядке", - сказал Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума.
Он отметил, что министерством принимаются все необходимые меры по подготовке школ, соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ОбществоРоссияВладивостокАлександр БугаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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