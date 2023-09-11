https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html

Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах

Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах - РИА Новости, 11.09.2023

Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах

Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:42

2023-09-11T05:42

2023-09-11T05:42

общество

россия

владивосток

александр бугаев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в российских школах спокойная, все в порядке, заявил журналистам замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. "Эпидемиологическая обстановка в школах совершенно нормальная, спокойная, школы работают, все в порядке", - сказал Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что министерством принимаются все необходимые меры по подготовке школ, соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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общество, россия, владивосток, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023