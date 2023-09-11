https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895641205.html

Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек

Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек - РИА Новости, 11.09.2023

Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек

Число жертв наводнений на востоке Ливии превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:05

2023-09-11T18:05

2023-09-11T18:11

ливия

в мире

происшествия

красный полумесяц

дерна (муниципалитет)

бенгази

ахмед аль-мисмари

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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений на востоке Ливии превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт.Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что три человека стали жертвами сильного наводнения в Ливии, вызванного циклоном "Даниэль", который обрушился на восточную часть страны. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. Позднее отделение Красного Полумесяца в Бенгази заявило, что погибли не менее 150 человек."Число жертв в Дерне превысило две тысячи, пропавшими без вести числятся несколько тысяч", - сказал Хамад ливийскому телеканалу Al-Masar.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.

https://ria.ru/20230903/turtsiya-1893919987.html

ливия

дерна (муниципалитет)

бенгази

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ливия, в мире, происшествия, красный полумесяц, дерна (муниципалитет), бенгази, ахмед аль-мисмари