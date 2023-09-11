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Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек - РИА Новости, 11.09.2023
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18:05 11.09.2023 (обновлено: 18:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895641205.html
Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек
Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек - РИА Новости, 11.09.2023
Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек
Число жертв наводнений на востоке Ливии превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:05
2023-09-11T18:11
ливия
в мире
происшествия
красный полумесяц
дерна (муниципалитет)
бенгази
ахмед аль-мисмари
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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений на востоке Ливии превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт.Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что три человека стали жертвами сильного наводнения в Ливии, вызванного циклоном "Даниэль", который обрушился на восточную часть страны. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. Позднее отделение Красного Полумесяца в Бенгази заявило, что погибли не менее 150 человек."Число жертв в Дерне превысило две тысячи, пропавшими без вести числятся несколько тысяч", - сказал Хамад ливийскому телеканалу Al-Masar.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.
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ливия
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ливия, в мире, происшествия, красный полумесяц, дерна (муниципалитет), бенгази, ахмед аль-мисмари
Ливия, В мире, Происшествия, Красный полумесяц, Дерна (муниципалитет), Бенгази, Ахмед аль-Мисмари
Число жертв наводнения на востоке Ливии превысило две тысячи человек

Власти Ливии: число жертв наводнения на востоке страны превысило две тысячи

© AP Photo / Libya Almasar TVЗатопленная улица в Эль-Мардже, Ливия
Затопленная улица в Эль-Мардже, Ливия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Libya Almasar TV
Затопленная улица в Эль-Мардже, Ливия
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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений на востоке Ливии превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт.
Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что три человека стали жертвами сильного наводнения в Ливии, вызванного циклоном "Даниэль", который обрушился на восточную часть страны. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. Позднее отделение Красного Полумесяца в Бенгази заявило, что погибли не менее 150 человек.
"Число жертв в Дерне превысило две тысячи, пропавшими без вести числятся несколько тысяч", - сказал Хамад ливийскому телеканалу Al-Masar.
Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты.
Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
3 сентября, 12:36
 
ЛивияВ миреПроисшествияКрасный полумесяцДерна (муниципалитет)БенгазиАхмед аль-Мисмари
 
 
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