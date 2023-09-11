Песков отказался обсуждать судьбу Навального
Песков заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных, в том числе Навального
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных.
"Я не хотел бы обсуждать дела заключенных", - сказал Песков в интервью РБК в ответ на вопрос о том, нужна ли по-прежнему России несистемная оппозиция, учитывая, что после приговора Навальному в стране ее по сути нет.
Говоря о несистемной оппозиции, он также отметил, что те партии, которые сейчас не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. "Они обязаны оставаться в рамках закона и обязаны пытаться конкурировать с теми партиями, которые представлены в парламенте. Мы видим, что представленные в парламенте партии - особенно лидирующая партия, "Единая Россия", демонстрируют растущие результаты, как показали недавние выборы", - добавил пресс-секретарь президента.