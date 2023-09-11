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Песков отказался обсуждать судьбу Навального - РИА Новости, 11.09.2023
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12:54 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html
Песков отказался обсуждать судьбу Навального
Песков отказался обсуждать судьбу Навального - РИА Новости, 11.09.2023
Песков отказался обсуждать судьбу Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:54
2023-09-11T12:54
политика
россия
алексей навальный
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных. "Я не хотел бы обсуждать дела заключенных", - сказал Песков в интервью РБК в ответ на вопрос о том, нужна ли по-прежнему России несистемная оппозиция, учитывая, что после приговора Навальному в стране ее по сути нет. Говоря о несистемной оппозиции, он также отметил, что те партии, которые сейчас не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. "Они обязаны оставаться в рамках закона и обязаны пытаться конкурировать с теми партиями, которые представлены в парламенте. Мы видим, что представленные в парламенте партии - особенно лидирующая партия, "Единая Россия", демонстрируют растущие результаты, как показали недавние выборы", - добавил пресс-секретарь президента.
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политика, россия, алексей навальный, дмитрий песков
Политика, Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков
Песков отказался обсуждать судьбу Навального

Песков заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных, в том числе Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных.
"Я не хотел бы обсуждать дела заключенных", - сказал Песков в интервью РБК в ответ на вопрос о том, нужна ли по-прежнему России несистемная оппозиция, учитывая, что после приговора Навальному в стране ее по сути нет.
Говоря о несистемной оппозиции, он также отметил, что те партии, которые сейчас не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. "Они обязаны оставаться в рамках закона и обязаны пытаться конкурировать с теми партиями, которые представлены в парламенте. Мы видим, что представленные в парламенте партии - особенно лидирующая партия, "Единая Россия", демонстрируют растущие результаты, как показали недавние выборы", - добавил пресс-секретарь президента.
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ПолитикаРоссияАлексей НавальныйДмитрий Песков
 
 
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