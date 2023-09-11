https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html

Песков отказался обсуждать судьбу Навального

Песков отказался обсуждать судьбу Навального - РИА Новости, 11.09.2023

Песков отказался обсуждать судьбу Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:54

2023-09-11T12:54

2023-09-11T12:54

политика

россия

алексей навальный

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об Алексее Навальном заявил, что не хотел бы обсуждать дела заключенных. "Я не хотел бы обсуждать дела заключенных", - сказал Песков в интервью РБК в ответ на вопрос о том, нужна ли по-прежнему России несистемная оппозиция, учитывая, что после приговора Навальному в стране ее по сути нет. Говоря о несистемной оппозиции, он также отметил, что те партии, которые сейчас не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. "Они обязаны оставаться в рамках закона и обязаны пытаться конкурировать с теми партиями, которые представлены в парламенте. Мы видим, что представленные в парламенте партии - особенно лидирующая партия, "Единая Россия", демонстрируют растущие результаты, как показали недавние выборы", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, алексей навальный, дмитрий песков