https://ria.ru/20230911/natsproekt-1895678798.html
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 11.09.2023
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:22
2023-09-11T20:22
2023-09-11T20:22
краснодарский край
краснодарский край
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технологии
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Армавирская мебельная компания подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода занималось внедрением бережливых технологий. За это время оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятию удалось ускорить процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократить простой оборудования. В результате время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, выработку увеличили на 15%. Компания изготавливает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку. В Краснодарском крае участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых производствах эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей: сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в 2 раза, увеличение выработки на 350%.
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краснодарский край, экономика, технологии
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика, Технологии
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости.
Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе
администрации региона.
"Армавирская мебельная компания подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода занималось внедрением бережливых технологий. За это время оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятию удалось ускорить процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократить простой оборудования. В результате время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, выработку увеличили на 15%. Компания изготавливает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку.
В Краснодарском крае участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых производствах эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей: сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в 2 раза, увеличение выработки на 350%.
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