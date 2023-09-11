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На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 11.09.2023
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Краснодарский край
 
20:22 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/natsproekt-1895678798.html
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 11.09.2023
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту
Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:22
2023-09-11T20:22
краснодарский край
краснодарский край
экономика
технологии
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Армавирская мебельная компания подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода занималось внедрением бережливых технологий. За это время оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятию удалось ускорить процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократить простой оборудования. В результате время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, выработку увеличили на 15%. Компания изготавливает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку. В Краснодарском крае участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых производствах эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей: сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в 2 раза, увеличение выработки на 350%.
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краснодарский край, экономика, технологии
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика, Технологии
На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту

На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Армавирская мебельная компания подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода занималось внедрением бережливых технологий. За это время оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятию удалось ускорить процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократить простой оборудования. В результате время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, выработку увеличили на 15%. Компания изготавливает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку.
В Краснодарском крае участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых производствах эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей: сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в 2 раза, увеличение выработки на 350%.
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