https://ria.ru/20230911/natsproekt-1895678798.html

На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту

На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 11.09.2023

На Кубани мебельная компания увеличила выработку благодаря нацпроекту

Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:22

2023-09-11T20:22

2023-09-11T20:22

краснодарский край

краснодарский край

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Армавирская мебельная компания в Краснодарском крае увеличила выработку производства на 15 процентов благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Армавирская мебельная компания подвела итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие вместе с экспертами Регионального центра компетенций в течение полугода занималось внедрением бережливых технологий. За это время оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятию удалось ускорить процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократить простой оборудования. В результате время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, выработку увеличили на 15%. Компания изготавливает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку. В Краснодарском крае участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых производствах эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей: сокращение времени протекания процесса на 69%, уменьшение запасов в 2 раза, увеличение выработки на 350%.

https://ria.ru/20230905/kurorty-1894238808.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, экономика, технологии