Зеленский признал, что у контрнаступления не будет счастливого конца
Зеленский признал, что не верит в хеппи-энд контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. У контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«
"Все мы хотим успеха, счастливого конца <...>. Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда, мы потеряли много людей", — признал собеседник телеканала.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Кроме того, появились сообщения о первом уничтоженном танке Challenger 2.
В минувшую среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Украине кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.