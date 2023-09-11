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Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области
Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области - РИА Новости, 11.09.2023
Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области
Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, он задержан, нападавшим оказался ученик этой же школы,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:37
2023-09-11T08:37
2023-09-11T08:51
происшествия
ростовская область
василий голубев
неклиновский район
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, он задержан, нападавшим оказался ученик этой же школы, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В 7.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами", - написал Голубев.По его словам, установлено, что нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием".
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, василий голубев, неклиновский район
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Неклиновский район
Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области
Подросток с ножом ранил 4 человек в школе в ростовском хуторе Красный Десант