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Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
07:40 11.09.2023 (обновлено: 11:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/nalichnye-1895465838.html
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами - РИА Новости, 11.09.2023
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами
Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:40
2023-09-11T11:06
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", - заявил глава РСТ. "Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", - также предложил Уманский. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html
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дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм
Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Новости - Туризм, Туризм
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами

Турбизнес предложил либерализовать лимит ввоза наличности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", - заявил глава РСТ.
"Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", - также предложил Уманский.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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