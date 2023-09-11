https://ria.ru/20230911/nalichnye-1895465838.html
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами - РИА Новости, 11.09.2023
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами
Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:40
2023-09-11T07:40
2023-09-11T11:06
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", - заявил глава РСТ. "Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", - также предложил Уманский. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм
Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Новости - Туризм, Туризм
Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами
Турбизнес предложил либерализовать лимит ввоза наличности
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", - заявил глава РСТ.
"Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", - также предложил Уманский.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
"Карту туриста" могут запустить в России уже в этом году