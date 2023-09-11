https://ria.ru/20230911/nalichnye-1895465838.html

Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами

Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами - РИА Новости, 11.09.2023

Турбизнес предложил облегчить лимит ввоза наличных денег иностранцами

Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:40

2023-09-11T07:40

2023-09-11T11:06

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

новости - туризм

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", - заявил глава РСТ. "Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", - также предложил Уманский. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/karta-1895456435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм