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Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2023
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07:25 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/myanma-1895463806.html
Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве
Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве
Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:25
2023-09-11T07:25
экономика
мьянма
индия
азия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У. "Мы считаем, что можем выращивать сельскохозяйственную и пищевую продукцию и направлять ее на экспорт на евразийский рынок. Я приглашаю инвесторов посетить Мьянму и оценить качество нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал Мья Тун У, выступая в ходе сессии в рамках ВЭФ-2023. По его словам, в Мьянме планируют развивать внутренние логические коридоры для того, чтобы "превратить их в экономические коридоры, которые будут привлекательны для инвесторов и которые будут способствовать росту экономической активности, что в свою очередь приведет к развитию всех регионов и физически свяжет регионы и страны, облегчая международную торговлю". "С запуском коридора "Север-Юг" между Мьянмой и Индией торговля между регионами будет расти, что будет также способствовать установлению прочных логических связей и торговых путей между южной Азией, Ближним Востоком и Россией", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, мьянма, индия, азия, вэф-2023
Экономика, Мьянма, Индия, Азия, ВЭФ-2023
Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве

Министр Тун У: Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве

© iStock.com / f11photoМьянма
Мьянма - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / f11photo
Мьянма. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У.
«
"Мы считаем, что можем выращивать сельскохозяйственную и пищевую продукцию и направлять ее на экспорт на евразийский рынок. Я приглашаю инвесторов посетить Мьянму и оценить качество нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал Мья Тун У, выступая в ходе сессии в рамках ВЭФ-2023.
По его словам, в Мьянме планируют развивать внутренние логические коридоры для того, чтобы "превратить их в экономические коридоры, которые будут привлекательны для инвесторов и которые будут способствовать росту экономической активности, что в свою очередь приведет к развитию всех регионов и физически свяжет регионы и страны, облегчая международную торговлю".
"С запуском коридора "Север-Юг" между Мьянмой и Индией торговля между регионами будет расти, что будет также способствовать установлению прочных логических связей и торговых путей между южной Азией, Ближним Востоком и Россией", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаМьянмаИндияАзияВЭФ-2023
 
 
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