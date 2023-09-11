https://ria.ru/20230911/myanma-1895463806.html

Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве

Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2023

Мьянма ждет российских инвесторов в сельском хозяйстве

Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:25

2023-09-11T07:25

2023-09-11T07:25

экономика

мьянма

индия

азия

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма приглашает российских инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство в стране и готова развивать логистические и транспортные коридоры для создания новых торговых путей, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У. "Мы считаем, что можем выращивать сельскохозяйственную и пищевую продукцию и направлять ее на экспорт на евразийский рынок. Я приглашаю инвесторов посетить Мьянму и оценить качество нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал Мья Тун У, выступая в ходе сессии в рамках ВЭФ-2023. По его словам, в Мьянме планируют развивать внутренние логические коридоры для того, чтобы "превратить их в экономические коридоры, которые будут привлекательны для инвесторов и которые будут способствовать росту экономической активности, что в свою очередь приведет к развитию всех регионов и физически свяжет регионы и страны, облегчая международную торговлю". "С запуском коридора "Север-Юг" между Мьянмой и Индией торговля между регионами будет расти, что будет также способствовать установлению прочных логических связей и торговых путей между южной Азией, Ближним Востоком и Россией", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html

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экономика, мьянма, индия, азия, вэф-2023