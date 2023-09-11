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Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками - РИА Новости, 11.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:15 11.09.2023
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Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками
Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками - РИА Новости, 11.09.2023
Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками
Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:15
2023-09-11T18:15
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на региональный минтранс.Площадка у станции Ольгино в Балашихе общей площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитана на 34 места для общественного транспорта. Также вблизи станции появилась парковка для легковушек, которая вмещает 60 машин.Отмечается, что площадь оборудованной территории для разворота и стоянки автобусов у станции Лесной Городок в Одинцове составила 510 квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтомобиль на перехватывающей парковке вблизи станции МЦД-4 Ольгино
Автомобиль на перехватывающей парковке вблизи станции МЦД-4 Ольгино
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на региональный минтранс.
Площадка у станции Ольгино в Балашихе общей площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитана на 34 места для общественного транспорта. Также вблизи станции появилась парковка для легковушек, которая вмещает 60 машин.
Отмечается, что площадь оборудованной территории для разворота и стоянки автобусов у станции Лесной Городок в Одинцове составила 510 квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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