https://ria.ru/20230911/mtsd-1895643875.html

Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками

Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками - РИА Новости, 11.09.2023

Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками

Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:15

2023-09-11T18:15

2023-09-11T18:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895642872_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_6f33b6d1ea867cc25e7ba048020bb2b3.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на региональный минтранс.Площадка у станции Ольгино в Балашихе общей площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитана на 34 места для общественного транспорта. Также вблизи станции появилась парковка для легковушек, которая вмещает 60 машин.Отмечается, что площадь оборудованной территории для разворота и стоянки автобусов у станции Лесной Городок в Одинцове составила 510 квадратных метров.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)