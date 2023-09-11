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Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками
Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками - РИА Новости, 11.09.2023
Две станции МЦД-4 оборудовали перехватывающими парковками
Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:15
2023-09-11T18:15
2023-09-11T18:15
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Большие разворотные площадки с перехватывающими парковками появились рядом со станциями МЦД-4 Ольгино и Лесной Городок в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на региональный минтранс.Площадка у станции Ольгино в Балашихе общей площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитана на 34 места для общественного транспорта. Также вблизи станции появилась парковка для легковушек, которая вмещает 60 машин.Отмечается, что площадь оборудованной территории для разворота и стоянки автобусов у станции Лесной Городок в Одинцове составила 510 квадратных метров.
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