https://ria.ru/20230911/moskva-1895553439.html
Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными
Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными - РИА Новости, 11.09.2023
Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными
Результат выборов в Москве закономерен, вряд ли можно не оценить достижения столичных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:18
2023-09-11T13:18
2023-09-11T13:37
политика
москва
единый день голосования в россии — 2023
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результат выборов в Москве закономерен, вряд ли можно не оценить достижения столичных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Наверное, вряд ли можно было не оценить должным образом все эти достижения, которые мы с вами даже невооруженным глазом видим в Москве каждый день как москвичи. Конечно, для нас это результат абсолютно закономерный", - сказал Песков, комментируя результаты выборов в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, россия, дмитрий песков
Политика, Москва, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными
Песков: вряд ли можно не оценить достижения властей Москвы во главе с Собяниным
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результат выборов в Москве закономерен, вряд ли можно не оценить достижения столичных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Наверное, вряд ли можно было не оценить должным образом все эти достижения, которые мы с вами даже невооруженным глазом видим в Москве каждый день как москвичи. Конечно, для нас это результат абсолютно закономерный", - сказал Песков, комментируя результаты выборов в Москве.
Итоги выборов мэра Москвы