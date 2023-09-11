https://ria.ru/20230911/moskva-1895553439.html

Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными

Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными - РИА Новости, 11.09.2023

Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными

Результат выборов в Москве закономерен, вряд ли можно не оценить достижения столичных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:37

политика

москва

единый день голосования в россии — 2023

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результат выборов в Москве закономерен, вряд ли можно не оценить достижения столичных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Наверное, вряд ли можно было не оценить должным образом все эти достижения, которые мы с вами даже невооруженным глазом видим в Москве каждый день как москвичи. Конечно, для нас это результат абсолютно закономерный", - сказал Песков, комментируя результаты выборов в Москве.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

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Кирилл Волков

политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, россия, дмитрий песков