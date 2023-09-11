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Санду отложила включение главы Гагаузии в состав правительства Молдавии - РИА Новости, 11.09.2023
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22:33 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/moldavia-1895692705.html
Санду отложила включение главы Гагаузии в состав правительства Молдавии
Санду отложила включение главы Гагаузии в состав правительства Молдавии - РИА Новости, 11.09.2023
Санду отложила включение главы Гагаузии в состав правительства Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила в телеэфире, что еще не готова подписать указ о включении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:33
2023-09-11T22:33
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
таможенный союз
дмитрий константинов
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в телеэфире, что еще не готова подписать указ о включении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства республики. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Группа депутатов, близкая к спикеру Народного собрания Гагаузии (местный парламент - НСГ) Дмитрию Константинову, несколько раз блокировала голосование, выражая протест в отношении ряда кандидатов Исполкома. После нескольких попыток, Гуцул пошла на компромисс и обновила список своей команды. "Как видим, в самом НСГ нет еще ясности по поводу утверждения состава Исполкома и по поводу этой персоны. Поэтому не буду спешить, закон не оговаривает сроки подписания соответствующего указа. Подождем, когда НСГ внесет ясность. Кроме того, есть и другие обстоятельства, связанные с этой персоной", - сказала Санду в эфире телеканала PRO TV Кишинев. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, таможенный союз, дмитрий константинов, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Таможенный союз, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, В мире
Санду отложила включение главы Гагаузии в состав правительства Молдавии

Санду заявила, что не спешит включать Гуцул в состав правительства Молдавии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в телеэфире, что еще не готова подписать указ о включении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в состав правительства республики.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Кроме того, местный парламент до сих пор не смог прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава правительства автономии, предложенного Гуцул. Группа депутатов, близкая к спикеру Народного собрания Гагаузии (местный парламент - НСГ) Дмитрию Константинову, несколько раз блокировала голосование, выражая протест в отношении ряда кандидатов Исполкома. После нескольких попыток, Гуцул пошла на компромисс и обновила список своей команды.
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"Как видим, в самом НСГ нет еще ясности по поводу утверждения состава Исполкома и по поводу этой персоны. Поэтому не буду спешить, закон не оговаривает сроки подписания соответствующего указа. Подождем, когда НСГ внесет ясность. Кроме того, есть и другие обстоятельства, связанные с этой персоной", - сказала Санду в эфире телеканала PRO TV Кишинев.
Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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МолдавияГагаузияКишиневМайя СандуТаможенный союзДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулВ мире
 
 
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