Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/moldavia-1895686298.html
Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ
Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ - РИА Новости, 11.09.2023
Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу считает, что страна должна разорвать отношения с СНГ, свою... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:25
2023-09-11T21:25
молдавия
игорь гросу
майя санду
россия
москва
дмитрий песков
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740905465_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_551fc4ba381c2f2e8c07c7e3a3b58e8c.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу считает, что страна должна разорвать отношения с СНГ, свою позицию он озвучил в понедельник в телеэфире. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Молдавия должна отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между ЕС и СНГ, мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества, 30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились экспериментов, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Moldova, который финансируется правительством Румынии. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740905465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c40af57a39d89cdb3014ccb64ea1e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, игорь гросу, майя санду, россия, москва, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, снг, в мире
Молдавия, Игорь Гросу, Майя Санду, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, СНГ, В мире
Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ

Спикер парламента Молдавии Гросу выступил за разрыв отношений с СНГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Игорь Гросу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу считает, что страна должна разорвать отношения с СНГ, свою позицию он озвучил в понедельник в телеэфире.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
"Молдавия должна отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между ЕС и СНГ, мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества, 30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились экспериментов, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Moldova, который финансируется правительством Румынии.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
 
МолдавияИгорь ГросуМайя СандуРоссияМоскваДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала