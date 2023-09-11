Спикер парламента Молдавии выступил за разрыв отношений с СНГ
Спикер парламента Молдавии Гросу выступил за разрыв отношений с СНГ
Игорь Гросу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу считает, что страна должна разорвать отношения с СНГ, свою позицию он озвучил в понедельник в телеэфире.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
"Молдавия должна отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между ЕС и СНГ, мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества, 30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились экспериментов, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Moldova, который финансируется правительством Румынии.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.