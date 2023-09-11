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Молдавия из-за евроинтеграции уничтожила сектора экономики, заявил депутат - РИА Новости, 11.09.2023
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15:52 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/moldavia-1895606809.html
Молдавия из-за евроинтеграции уничтожила сектора экономики, заявил депутат
Молдавия из-за евроинтеграции уничтожила сектора экономики, заявил депутат - РИА Новости, 11.09.2023
Молдавия из-за евроинтеграции уничтожила сектора экономики, заявил депутат
Тридцатилетняя евроинтеграция привела Молдавию к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики, в частности аграрной сферы, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:52
2023-09-11T15:52
в мире
молдавия
украина
брюссель
дорин речан
майя санду
возрождение
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Тридцатилетняя евроинтеграция привела Молдавию к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики, в частности аграрной сферы, заявил депутат парламента, один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Последствия, которые мы наблюдаем сегодня, - это итоги 30-летней евроинтеграции, которая привела нашу страну к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики Молдовы", - написал Нестеровский. По его словам, все действия правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) ведут к уничтожению аграрного сектора Молдавии. "От нашего исторического российского рынка сбыта агропродукции PAS деловито отказались, а пресловутые обещания Европы так и остались обещаниями. В совокупности с отказом PAS предоставить молдавским товарам 50% на полках магазинов и супермаркетов фермеры вынуждены нести убытки. Все эти действия ведут прямиком к уничтожению аграрного сектора Молдовы", - пояснил он. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличения национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа. Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия, украина, брюссель, дорин речан, майя санду, возрождение, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Дорин Речан, Майя Санду, Возрождение, Евросоюз, Еврокомиссия
Молдавия из-за евроинтеграции уничтожила сектора экономики, заявил депутат

Депутат Нестеровский: евроинтеграция вынудила Молдавию уничтожать экономику

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки ЕС и Молдавии
Флажки ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки ЕС и Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Тридцатилетняя евроинтеграция привела Молдавию к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики, в частности аграрной сферы, заявил депутат парламента, один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"Последствия, которые мы наблюдаем сегодня, - это итоги 30-летней евроинтеграции, которая привела нашу страну к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики Молдовы", - написал Нестеровский.
По его словам, все действия правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) ведут к уничтожению аграрного сектора Молдавии.
"От нашего исторического российского рынка сбыта агропродукции PAS деловито отказались, а пресловутые обещания Европы так и остались обещаниями. В совокупности с отказом PAS предоставить молдавским товарам 50% на полках магазинов и супермаркетов фермеры вынуждены нести убытки. Все эти действия ведут прямиком к уничтожению аграрного сектора Молдовы", - пояснил он.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличения национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Семнадцатого августа члены совета ассоциации смогли встретиться с Болей, чтобы обсудить свои проблемы. Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам.
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