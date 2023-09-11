https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html

Более ста объектов здравоохранения отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

Более ста объектов здравоохранения отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023

Более ста объектов здравоохранения отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

В 2023 году в Оренбургской области отремонтируют свыше 100 объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:58

2023-09-11T14:58

2023-09-11T14:58

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В 2023 году в Оренбургской области отремонтируют свыше 100 объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в текущем году в Оренбургской области капремонт проводится на 119 объектах здравоохранения, на 106 из них он завершится в этом году. Будет введено 40 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. В Бузулукском районе успешно реализуется региональный проект модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Несколько медицинских учреждений уже переформатировали - там создали современную материально-техническую базу, применили новые подходы к маршрутизации пациентов и в организации медицинской помощи. Губернатор региона Денис Паслер уточнил, что масштабные преобразования реализуются по всем направлениям сферы здравоохранения – от первичного звена до высокотехнологичной медпомощи. С 2019 года в Бузулукском районе внушительно обновился парк медоборудования. Появилось много тяжелых лучевых аппаратов: МРТ, КТ, ангиограф, УЗИ, маммограф. "Это серьезно повлияло на качество и доступность медицинской помощи не только жителей муниципалитета, но и всего запада Оренбургской области. Сейчас в рамках модернизации первичного звена приводятся в порядок объекты здравоохранения в малых населенных пунктах района", – цитирует пресс-служба Паслера. В пресс-службе отметили, что в селах Новая Елшанка и Елховка завершен ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Там заменили инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, системы энерго- и теплоснабжения, обновили интерьер. Частично заменили мебель, также там есть вся необходимая техника и подключен интернет. На ремонт в Новой Елшанке было выделено два миллиона четыреста тысяч рублей, в Елховке – один миллиона 650 тысяч рублей из федерального и регионального бюджетов. ФАПы обсуживают почти 700 человек, в их числе около 200 детей. Еще подходит к концу капитальный ремонт врачебной амбулатории поселка Колтубановский. Там проводятся внутренняя отделка и электротехнические работы. Также принят в эксплуатацию новый модульный ФАП в селе Колтубанка. Подключены инженерные сети и интернет, благоустроена прилегающая территория. Покупается новая мебель и оборудование. Сельчане теперь будут получать первичную помощь в комфортных условиях. На строительство ФАПа направлено три миллиона девятьсот тысяч рублей из федерального и регионального бюджетов. В селе Елшанка Первая смонтировали новое здание модульной врачебной амбулатории. Продолжается подключение сетей энерго-, водоснабжения и водоотведения, благоустраивается прилегающая территория. Стоимость объекта достигает шести миллионов 435 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230907/modernizatsiya-1894815545.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер