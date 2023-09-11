https://ria.ru/20230911/marokko-1895548935.html
Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах
Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах - РИА Новости, 11.09.2023
Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах
Посольство РФ в Марокко не располагает данными о каких-либо пострадавших при землетрясении россиянах, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:06
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марокко
марракеш
в мире
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МАРРАКЕШ, 11 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Марокко не располагает данными о каких-либо пострадавших при землетрясении россиянах, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."На данный момент посольство не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате землетрясения", - сказали в дипломатическом представительстве.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. По последним данным МВД Марокко, жертвами стихийного бедствия стали более 2,1 тысячи человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
https://ria.ru/20230910/marokko-1895322606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марокко, марракеш, в мире
Россия, Марокко, Марракеш, В мире
Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах
Посольство в Марокко не получило данных о пострадавших в землетрясении россиянах