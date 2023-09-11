https://ria.ru/20230911/marokko-1895548935.html

Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах

Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах - РИА Новости, 11.09.2023

Посольство в Марокко не располагает данными о пострадавших россиянах

Посольство РФ в Марокко не располагает данными о каких-либо пострадавших при землетрясении россиянах, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:06

2023-09-11T13:06

2023-09-11T13:06

россия

марокко

марракеш

в мире

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МАРРАКЕШ, 11 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Марокко не располагает данными о каких-либо пострадавших при землетрясении россиянах, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."На данный момент посольство не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате землетрясения", - сказали в дипломатическом представительстве.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. По последним данным МВД Марокко, жертвами стихийного бедствия стали более 2,1 тысячи человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

https://ria.ru/20230910/marokko-1895322606.html

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марокко

марракеш

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, марокко, марракеш, в мире