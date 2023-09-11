https://ria.ru/20230911/magadan-1895471148.html

Магаданская область представила свой инвестпотенциал на сессии ВЭБ.РФ

Магаданская область представила свой инвестпотенциал на сессии ВЭБ.РФ - РИА Новости, 11.09.2023

Магаданская область представила свой инвестпотенциал на сессии ВЭБ.РФ

Магаданская область в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме представила план-миссию Магадана как центра освоения севера Дальнего... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:30

2023-09-11T08:30

2023-09-11T08:30

экономика

магаданская область

россия

магадан

игорь шувалов

сергей носов

вэф-2023

вэб.рф (вэб)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Магаданская область в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме представила план-миссию Магадана как центра освоения севера Дальнего Востока, интегрированного в экономику АТР.Речь идет о 56 проектах в восьми значимых отраслях: это промышленность, городская среда, жилье, экология, коммунальная, транспортная, социальная и туристическая инфраструктура."Потенциал Магаданской области громаден. У нас только золота 187 тонн сегодня лежит в недрах и ждет инвестора. А есть еще и цветные металлы, спрос на которые постоянно растет. Это медь, цинк, например. Бюджетный эффект области – 187 миллиардов рублей, насколько я помню. На полезные ископаемые инвестор точно придет. Но не только золотом или природными ресурсами богата область. Мы живем на берегу Охотского моря – самого богатого в мире биоресурсами. А наиболее богатые районы Охотского моря ближе всего расположены к Магадану", - рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.Он добавил, что когда-то в Магадане стоял великий, могущественный рыболовецкий флот, и сегодня регион работает над возрождением рыбного морского промысла в акватории Охотского моря."Перспективы очень хорошие. Сегодня рыбопромышленники начали вкладывать в территорию. И не просто в переработку, а в высокотехнологичную. Например, в этом году запущен комплекс по производству рыбного жира Омега-3. Это единственный завод в России – их всего четыре в мире. Поэтому мы видим в этом направлении большие перспективы, и инвестор идет. Тем более что свободная экономическая зона с ее льготным таможенным режимом способствует привлечению инвесторов. Но я хотел бы отметить еще одно направление, очень интересное и важное – гостеприимство. "Будете у нас на Колыме, милости просим" - сегодня это уже не шутка. Это действительно востребовано, и инфраструктура создается", - пояснил Носов.В рамках форума область презентовала два крупных проекта в сфере туризма: строительство морского туристического центра и гостиницы уровня четырех звезд в Магадане."Ярким притяжением должен стать морской туристический центр на берегу бухты Нагаева. Природа щедро наградила Магаданскую область и прилегающую акваторию водными биологическими ресурсами. У нас водится огромное количество промысловой рыбы. У нас можно в виде любительского рыболовства добывать крабов. Непосредственно в бухту Нагаева заходят касатки. На траверсе бухты – китообразные, включая горбатого кита, богатейшая орнитологическая база. Очень много интересного, что сегодня привлекает туристов со всей страны. Замечу, что Магадан – это единственный порт на Дальнем Северо-Востоке в Охотском море. То есть необходимость создания здесь морского туристического центра безусловна. Уже существуют подъездные пути. Развита вся инженерная инфраструктура", - представил проект морского турцентра руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.По словам докладчика, в Магадане отсутствует акватория, обеспечивающая безопасный спуск и стоянку маломерных судов на воде с возможностью технического обслуживания. Оказание минимальных услуг по межсезонному сервису и хранению судов невозможно.Морской туристический центр должен стать проектом развития инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений. Он подразумевает интенсивную урбанизацию промышленной прибрежной территории и развитие застройки с объектами рекреационного назначения. В частности, это морской вокзал, место стоянки и обслуживания маломерных и круизных судов, рестораны, магазины, предприятия досуга и сервисного обслуживания.Согласно презентации, стоимость проекта составит 11,5 миллиарда рублей, срок исполнения – 2024-2026 годы. В реализации примет участие около 140 тысяч человек. Предположительно будет создано более 150 новых рабочих мест.Авторы проекта морского турцентра уверены, что его появление повысит туристический потенциал региона, качество обслуживания маломерных судов, улучшит состояние окружающей среды и качество жизни населения.Увеличение турпотока потребует новых мест для размещения. В настоящее время в Магадане отсутствуют отели уровня четыре звезды, что негативно сказывается на качестве гостиничных услуг."Мы делали схему развития туризма РФ, куда входили все регионы Дальнего Востока. Магаданская область - регион с высоким уровнем зарплат и низким уровнем потребительских расходов, это регион с высокоплатежным спросом. При этом в регионе нет ни одного отеля 4-5 звезд, а для того уровня спроста, который в регионе есть - это высокопотенциальная история, которую необходимо развивать", - сказала руководитель проектного офиса ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.В рамках доклада на ВЭФ представители региона сообщили, что номерной фонд Магаданской области сегодня составляет 836 номеров, что не позволяет обеспечить потребность в комфортном размещении гостей. Между тем Магаданская область обладает богатыми ресурсами и нераскрытым туристическим потенциалом.Так, в прошлом году турпоток составил 75 тысяч человек, в нынешнем году, по прогнозам, он этот показатель достигнет 80 тысяч, а в 2024 – более 84 тысяч человек.Строительство новой гостиницы на 121 номер обойдется региону в 2,9 миллиарда рублей. Срок сдачи намечен на 2026 год. Реализация проекта даст городу 78 рабочих мест."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/karta-1895377232.html

https://ria.ru/20230911/ekonomika-1895456693.html

https://ria.ru/20230911/plan-1895458903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, магаданская область, россия, магадан, игорь шувалов, сергей носов, вэф-2023, вэб.рф (вэб)