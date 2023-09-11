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Лукашенко заявил о консолидации позиций с Анкарой по конфликту на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
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12:17 11.09.2023 (обновлено: 12:20 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/lukashenko-1895533027.html
Лукашенко заявил о консолидации позиций с Анкарой по конфликту на Украине
Лукашенко заявил о консолидации позиций с Анкарой по конфликту на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
Лукашенко заявил о консолидации позиций с Анкарой по конфликту на Украине
Минск и Анкара выступают с дипломатических позиций разрешения украинского конфликта, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:17
2023-09-11T12:20
в мире
цены на нефть
турция
анкара (провинция)
минск
александр лукашенко
реджеп тайип эрдоган
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Минск и Анкара выступают с дипломатических позиций разрешения украинского конфликта, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном. "У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера. Лукашенко констатировал, что за последнее время Минску и Анкаре удалось немало сделать в плане углубления отношений между двумя странами. "Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджепом Тайипом Эрдоганом (президентом Турции – ред.). Но я думаю, это вопросы решаемые", - сказал белорусский лидер. "У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. В этом, конечно, ваш президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа", - отметил Лукашенко. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск готов делать все для того, чтобы помочь Турции развиваться. "Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко на встрече с послом.
https://ria.ru/20230908/delegatsiya-1894879916.html
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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), минск, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган
В мире, Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Минск, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган
Лукашенко заявил о консолидации позиций с Анкарой по конфликту на Украине

Лукашенко: Минск и Анкара поддержали дипломатическое решение ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Минск и Анкара выступают с дипломатических позиций разрешения украинского конфликта, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном.
"У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта", - приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
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8 сентября, 05:24
Лукашенко констатировал, что за последнее время Минску и Анкаре удалось немало сделать в плане углубления отношений между двумя странами. "Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджепом Тайипом Эрдоганом (президентом Турции – ред.). Но я думаю, это вопросы решаемые", - сказал белорусский лидер.
"У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. В этом, конечно, ваш президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск готов делать все для того, чтобы помочь Турции развиваться. "Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко на встрече с послом.
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В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)МинскАлександр ЛукашенкоРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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