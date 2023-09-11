https://ria.ru/20230911/liviya-1895636237.html

Красный Полумесяц заявил о 150 погибших из-за циклона на востоке Ливии

Красный Полумесяц заявил о 150 погибших из-за циклона на востоке Ливии - РИА Новости, 12.09.2023

Красный Полумесяц заявил о 150 погибших из-за циклона на востоке Ливии

По меньшей мере 150 человек погибли из-за циклона "Даниэль" на востоке Ливии, число жертв может вырасти до 250, заявил глава отделения Красного Полумесяца в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-11T17:46

2023-09-11T17:46

2023-09-12T09:44

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

греция

ахмед аль-мисмари

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КАИР, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек погибли из-за циклона "Даниэль" на востоке Ливии, число жертв может вырасти до 250, заявил глава отделения Красного Полумесяца в ливийском Бенгази Кайс Фахери агентству Рейтер. Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что три человека стали жертвами сильного наводнения в Ливии, вызванного циклоном "Даниэль", который обрушился на восточную часть страны. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. "Мы зафиксировали по меньшей мере 150 погибших после обрушения зданий. Мы ожидаем, что число жертв вырастет до 250. Ситуация очень катастрофическая", - сказал Фахери. Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями на востоке Ливии были закрыты аэропорты и морские порты. Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.

https://ria.ru/20230909/tsiklon-1895127311.html

https://ria.ru/20230908/dana-1895082194.html

ливия

дерна (муниципалитет)

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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), греция, ахмед аль-мисмари