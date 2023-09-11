https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html

Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров

Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2023

Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров

Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:08

2023-09-11T16:08

2023-09-11T16:08

россия

сша

югославия

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой", - заявил Лавров в авторской статье для "Российской газеты". Он обратился к многочисленным нарушением Устава ООН со стороны западных стран, в частности США, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других странах мира. Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить ориентированную на национальные интересы внутреннюю и внешнюю политику, отметил министр.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895445585.html

россия

сша

югославия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, югославия, сергей лавров, оон, в мире