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Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2023
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16:08 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2023
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров
Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:08
2023-09-11T16:08
россия
сша
югославия
сергей лавров
оон
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой", - заявил Лавров в авторской статье для "Российской газеты". Он обратился к многочисленным нарушением Устава ООН со стороны западных стран, в частности США, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других странах мира. Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить ориентированную на национальные интересы внутреннюю и внешнюю политику, отметил министр.
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Россия, США, Югославия, Сергей Лавров, ООН, В мире
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров

Лавров: неоколониализм Запада вызывает большее отторжение у мирового большинства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой", - заявил Лавров в авторской статье для "Российской газеты".
Он обратился к многочисленным нарушением Устава ООН со стороны западных стран, в частности США, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других странах мира.
Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить ориентированную на национальные интересы внутреннюю и внешнюю политику, отметил министр.
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РоссияСШАЮгославияСергей ЛавровООНВ мире
 
 
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