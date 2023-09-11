https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2023
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров
Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:08
2023-09-11T16:08
2023-09-11T16:08
россия
сша
югославия
сергей лавров
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой", - заявил Лавров в авторской статье для "Российской газеты". Он обратился к многочисленным нарушением Устава ООН со стороны западных стран, в частности США, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других странах мира. Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить ориентированную на национальные интересы внутреннюю и внешнюю политику, отметил министр.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895445585.html
россия
сша
югославия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, югославия, сергей лавров, оон, в мире
Россия, США, Югославия, Сергей Лавров, ООН, В мире
Неоколониализм Запада вызывает отторжение в мире, заявил Лавров
Лавров: неоколониализм Запада вызывает большее отторжение у мирового большинства
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Неоколониальная, откровенно циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой", - заявил Лавров в авторской статье для "Российской газеты".
Он обратился к многочисленным нарушением Устава ООН
со стороны западных стран, в частности США
, которые стояли за организацией цветных революций в Югославии
, Грузии
, Киргизии
и других странах мира.
Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить ориентированную на национальные интересы внутреннюю и внешнюю политику, отметил министр.
Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России