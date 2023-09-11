https://ria.ru/20230911/lavra-1895675187.html

Киево-Печерская лавра стала платной

Киево-Печерская лавра стала платной - РИА Новости, 11.09.2023

Киево-Печерская лавра стала платной

Союз православных журналистов сообщает, что после того, как госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители, власти установили прайс-лист... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:53

2023-09-11T19:53

2023-09-11T20:06

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Союз православных журналистов сообщает, что после того, как госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители, власти установили прайс-лист на экскурсии для всех желающих попасть в пещеры к святым мощам, цена варьируется от 150 до 2000 гривен (от 4 до 54 долларов соответственно). Ранее и. о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. "Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно... заплатив за экскурсию. На середину сентября 2023 года попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие могут лишь за деньги", - сообщает союз журналистов, ссылаясь на прайскурант заповедника. Из опубликованного прайскуранта следует, что минимальная цена, которую должен заплатить человек, жалеющий поклониться мощам преподобным, составляет 150 гривен (4 доллара), если в группе соберется 5 человек. "Обзорная экскурсия Верхняя лавра и пещеры (от 5 человек ) - цена 150 гривен за человека", - сказано в объявлении. Также есть возможность посетить пещеры Нижней лавры. Стоимость экскурсии для группы из 10 человек составит 1200 гривен (32 доллара) на всех или "в индивидуальном порядке", заплатив эту же сумму. Кроме прочего, "индивидуальное экскурсионное обслуживание" в Верхней лавре и пещерах стоит 1500 гривен (40 долларов). Нижняя лавра – часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230907/ptsu-1894824264.html

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украина, россия, ситуация вокруг упц, в мире