https://ria.ru/20230911/kurs-1895469654.html

Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Курс доллара опустился ниже 97 рублей - РИА Новости, 11.09.2023

Курс доллара опустился ниже 97 рублей

В начале новой недели рубль продолжил тенденцию укрепления, начавшуюся с пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:17

2023-09-11T08:17

2023-09-11T10:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В начале новой недели рубль продолжил тенденцию укрепления, начавшуюся с пятницы, следует из данных Московской биржи. Так, к 07:50 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 82 копейки, до 96,97 рубля.Евро терял 72 копейки, опустившись до 104,08 рубля.Юань колебался у отметки предыдущего закрытия — 13,27 рубля.К 09:26 мск рубль продолжил рост: евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 рублей (до 103,80), доллар — до 96,61, юань — до 13,21 рубля.По прогнозу аналитиков, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне от 95,5 до 98,5 рубля. На курс валют окажут влияние ожидания от возможного повышения ставки на заседании Центробанка 15 сентября, а также запланированные регулятором валютные интервенции и высокие нефтяные цены.Летом российская валюта вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года доллар подорожал на 38 процентов, евро — на 42 процента.При этом в ЦБ заявляли, что не видят в сложившейся ситуации угроз для финансовой стабильности.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия