https://ria.ru/20230911/kurs-1895469654.html
Курс доллара опустился ниже 97 рублей
Курс доллара опустился ниже 97 рублей - РИА Новости, 11.09.2023
Курс доллара опустился ниже 97 рублей
В начале новой недели рубль продолжил тенденцию укрепления, начавшуюся с пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:17
2023-09-11T08:17
2023-09-11T10:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В начале новой недели рубль продолжил тенденцию укрепления, начавшуюся с пятницы, следует из данных Московской биржи. Так, к 07:50 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 82 копейки, до 96,97 рубля.Евро терял 72 копейки, опустившись до 104,08 рубля.Юань колебался у отметки предыдущего закрытия — 13,27 рубля.К 09:26 мск рубль продолжил рост: евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 рублей (до 103,80), доллар — до 96,61, юань — до 13,21 рубля.По прогнозу аналитиков, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне от 95,5 до 98,5 рубля. На курс валют окажут влияние ожидания от возможного повышения ставки на заседании Центробанка 15 сентября, а также запланированные регулятором валютные интервенции и высокие нефтяные цены.Летом российская валюта вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года доллар подорожал на 38 процентов, евро — на 42 процента.При этом в ЦБ заявляли, что не видят в сложившейся ситуации угроз для финансовой стабильности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара опустился ниже 97 рублей
Курс доллара опустился до 96,97 рубля
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
В начале новой недели рубль продолжил тенденцию укрепления, начавшуюся с пятницы, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 07:50 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 82 копейки, до 96,97 рубля.
Евро терял 72 копейки, опустившись до 104,08 рубля.
Юань колебался у отметки предыдущего закрытия — 13,27 рубля.
К 09:26 мск рубль продолжил рост: евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 рублей (до 103,80), доллар — до 96,61, юань — до 13,21 рубля.
По прогнозу аналитиков, на этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне от 95,5 до 98,5 рубля. На курс валют окажут влияние ожидания от возможного повышения ставки на заседании Центробанка 15 сентября, а также запланированные регулятором валютные интервенции и высокие нефтяные цены.
Летом российская валюта вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года доллар подорожал на 38 процентов, евро — на 42 процента.
При этом в ЦБ заявляли, что не видят в сложившейся ситуации угроз для финансовой стабильности.
Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ