https://ria.ru/20230911/kostin-1895428443.html

Единая валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится, считает Костин

Единая валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится, считает Костин - РИА Новости, 11.09.2023

Единая валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится, считает Костин

Реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится, может возникнуть расчетная единица, которую можно использовать, например, для пересчета... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:54

2023-09-11T00:54

2023-09-11T00:54

экономика

технологии

андрей костин (банкир)

россия

китай

брикс

swift

втб

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится, может возникнуть расчетная единица, которую можно использовать, например, для пересчета курсов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК. "Я считаю, реальная единая валюта, скажем, стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Может, только как расчетная единица. Но расчетные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, (их можно использовать – ред.) для пересчета курсов, например. А вот двусторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, это возможно", - заявил он. Сегодня расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, потому что хоть валюты и национальные, системы передачи данных - только западные, пояснил банкир. При этом заместить SWIFT технически легко - у всех стран есть свои системы передачи финансовых сообщений: в России, Китае, Индии, у государств арабского мира. По его словам, странам "нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему". "Я думаю, что нам, прежде всего, нужно с Китаем этот вопрос решить. Если Россия и Китай начнут, то дальше обязательно присоединятся и арабские страны, и государства Южной Америки, и Юго-Восточной Азии. Мы ведем с ними разговоры, они готовы. Я уверен, что не попрут американцы против, если сформируется достаточно мощная группа арабских стран плюс Китай, Россия, Индия", - добавил Костин.

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экономика, технологии, андрей костин (банкир), россия, китай, брикс, swift, втб, индия, вэф-2023