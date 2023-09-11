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СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kontrnastuplenie-1895515517.html
СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных
СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных
Западные оценки контрнаступления Украины, звучащие за закрытыми дверями, более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике, сообщает германское издание... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:18
2023-09-11T11:18
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Западные оценки контрнаступления Украины, звучащие за закрытыми дверями, более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике, сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что украинское контрнаступление постепенно набирает обороты и добивается прогресса. При этом российский президент Владимир Путин cпустя три месяца после начала контрнаступления констатировал, что оно стало провальным. "За закрытыми дверями оценки (на Западе - ред.) более пессимистичные. Последние сообщения с Украины о том, что ее солдаты преодолели первую линию обороны русских на одном участке фронта, также были с осторожностью восприняты в западном альянсе, как стало известно Handelsblatt. Дипломаты сходятся во мнении, что у украинцев есть тактические успехи, но нет широкого прорыва, который бы решительно изменил ход войны", - пишет издание. Handelsblatt отмечает, что официальные лица и военные, с которыми общались ее журналисты, пожелали остаться анонимными, поскольку их видение происходящего на Украине не совпадает с картиной из заявлений официальных лиц для прессы. "Разочарование растет как среди украинского населения, так и среди партнеров за рубежом", - пишет издание. По сообщению Handelsblatt, тактические успехи украинской армии в районе села Работино в Запорожской области увеличили шансы на успех украинского контрнаступления, но ситуация для ВСУ остается сложной в связи с укрепленностью российских позиций, а также приближением зимы, когда вести масштабные наступательные операции вести будет сложно. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
https://ria.ru/20230911/oon-1894958535.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных

Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают итоги "контрнаступа"

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Западные оценки контрнаступления Украины, звучащие за закрытыми дверями, более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике, сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных официальных лиц и военных.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что украинское контрнаступление постепенно набирает обороты и добивается прогресса. При этом российский президент Владимир Путин cпустя три месяца после начала контрнаступления констатировал, что оно стало провальным.
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"За закрытыми дверями оценки (на Западе - ред.) более пессимистичные. Последние сообщения с Украины о том, что ее солдаты преодолели первую линию обороны русских на одном участке фронта, также были с осторожностью восприняты в западном альянсе, как стало известно Handelsblatt. Дипломаты сходятся во мнении, что у украинцев есть тактические успехи, но нет широкого прорыва, который бы решительно изменил ход войны", - пишет издание.
Handelsblatt отмечает, что официальные лица и военные, с которыми общались ее журналисты, пожелали остаться анонимными, поскольку их видение происходящего на Украине не совпадает с картиной из заявлений официальных лиц для прессы. "Разочарование растет как среди украинского населения, так и среди партнеров за рубежом", - пишет издание.
По сообщению Handelsblatt, тактические успехи украинской армии в районе села Работино в Запорожской области увеличили шансы на успех украинского контрнаступления, но ситуация для ВСУ остается сложной в связи с укрепленностью российских позиций, а также приближением зимы, когда вести масштабные наступательные операции вести будет сложно.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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