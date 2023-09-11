https://ria.ru/20230911/knigi-1895607414.html

Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР

Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023

Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР

Астраханская область передала партию книг в фонд библиотек Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

астраханская область

астраханская область

луганская народная республика

единая россия

игорь бабушкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873636506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_021b11995b0c68413e5173ba34d5924a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Астраханская область передала партию книг в фонд библиотек Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация губернатора региона. "По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Кременской район ЛНР вместе с новой партией гуманитарного груза доставили 660 учебников по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов, развивающие игры и художественную литературу", - говорится в сообщении. Неравнодушные жители региона все лето приносили данные книги в штаб общественной поддержки "Единой России" в рамках акции "Книга другу". Теперь школьники подшефной территории будут изучать историю по новым пособиям как во всех российских школах. "Отдельное внимание в них уделяется специальной военной операции, поэтому на уроках ребята увидят объективную сторону происходящих сегодня событий, узнают об их истоках", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230829/veterany-1892853601.html

астраханская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, луганская народная республика, единая россия, игорь бабушкин, россия