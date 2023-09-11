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Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:55 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/knigi-1895607414.html
Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР
Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР
Астраханская область передала партию книг в фонд библиотек Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:55
2023-09-11T15:55
астраханская область
астраханская область
луганская народная республика
единая россия
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Астраханская область передала партию книг в фонд библиотек Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация губернатора региона. "По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Кременской район ЛНР вместе с новой партией гуманитарного груза доставили 660 учебников по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов, развивающие игры и художественную литературу", - говорится в сообщении. Неравнодушные жители региона все лето приносили данные книги в штаб общественной поддержки "Единой России" в рамках акции "Книга другу". Теперь школьники подшефной территории будут изучать историю по новым пособиям как во всех российских школах. "Отдельное внимание в них уделяется специальной военной операции, поэтому на уроках ребята увидят объективную сторону происходящих сегодня событий, узнают об их истоках", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
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астраханская область, луганская народная республика, единая россия, игорь бабушкин, россия
Астраханская область, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Игорь Бабушкин, Россия
Астраханская область передала книги для библиотек в Кременском районе ЛНР

Власти: астраханцы передали книги для библиотек в Кременском районе ЛНР

© iStock.com / FabrikaCrКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / FabrikaCr
Книги. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Астраханская область передала партию книг в фонд библиотек Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация губернатора региона.
"По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Кременской район ЛНР вместе с новой партией гуманитарного груза доставили 660 учебников по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов, развивающие игры и художественную литературу", - говорится в сообщении.
Неравнодушные жители региона все лето приносили данные книги в штаб общественной поддержки "Единой России" в рамках акции "Книга другу". Теперь школьники подшефной территории будут изучать историю по новым пособиям как во всех российских школах.
"Отдельное внимание в них уделяется специальной военной операции, поэтому на уроках ребята увидят объективную сторону происходящих сегодня событий, узнают об их истоках", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
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Астраханская областьАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияИгорь БабушкинРоссия
 
 
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