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На Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза - РИА Новости, 11.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
06:57 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895459377.html
На Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза
На Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза - РИА Новости, 11.09.2023
На Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза
Дальневосточное морское пароходство (FESCO) увеличит количество судов, обеспечивающих доставку грузов на Камчатке в рамках программы северного завоза, рассказал РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:57
2023-09-11T06:57
экономика
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
владимир солодов
новатэк
снг
fesco
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Дальневосточное морское пароходство (FESCO) увеличит количество судов, обеспечивающих доставку грузов на Камчатке в рамках программы северного завоза, рассказал по итогам переговоров на полях Восточного экономического форума губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Приоритетом для нас являются, в первую очередь, стабильность поставок и сроков их доставки, а также тарифы, от которых зависит стоимость перевозок. Важным считаю проговорить возможности удешевления доставки грузов на Камчатку. Также хотелось бы обсудить портовые мощности в Приморье для того, чтобы избежать в дальнейшем контейнерного коллапса, подобного произошедшему в прошлом году, который мы регулировали вручную", - сказал глава региона. Он уточнил, что в дальнейшем необходимо будет решить вопросы создания контейнерного парка, так, в ближайшее время на Камчатке будет реализовано сразу несколько крупных проектов, требующих дополнительные мощности. Это увеличение количества судозаходов судов ледокольного класса по Северному морскому пути, а также строительство на Камчатке энергетического хаба по перевалке сжиженного природного газа компанией "Новатэк". "Ранее мы обсуждали данный вопрос и рассмотрели возможность поставки второго судна большей вместимости на Камчатку и увеличения частоты рейсов. Кроме того, я поговорил с нашими партнерами из крымского морского пароходства, чтобы их суда также заходили к вам", – сказал председатель совета директоров ПАО "ДВМП" (FESCO) Андрей Северилов. "Транспортная группа FESCO" – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, оказывающая услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших городах России и СНГ. Компания является одним из трех основных перевозчиков грузов морским транспортом в порт Петропавловска-Камчатского, совершая в среднем четыре рейса в месяц и перевозя при этом в среднем около 1200–1300 TEU и около 1000 тонн генеральных грузов. В 2022 году выполнено 43 рейса и привезено 14 451 TEU и 10 321 тонна генерального груза. Общий объем грузов, поступивший в порт Петропавловска-Камчатского в 2022 году, составил 51 179 TEU и 315 485,81 тонн генеральных грузов, доставленных 160 рейсами. За истекший период 2023 года судами FESCO выполнено 30 рейсов в порт Петропавловска-Камчатского, в ходе которых привезено 10 306 TEU и 8 770 тонн генерального груза. Всего за истекший период 2023 года в порт Петропавловск-Камчатский выполнено 106 рейсов, в ходе которых завезено 35 343 TEU и 147 562,69 тонн генеральных грузов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, новатэк, снг, fesco, вэф-2023
Экономика, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Владимир Солодов, Новатэк, СНГ, FESCO, ВЭФ-2023, Камчатский край
На Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза

Солодов: на Камчатке увеличат число судов в программе северного завоза

© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФКамчатка
Камчатка
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Дальневосточное морское пароходство (FESCO) увеличит количество судов, обеспечивающих доставку грузов на Камчатке в рамках программы северного завоза, рассказал по итогам переговоров на полях Восточного экономического форума губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
«
"Приоритетом для нас являются, в первую очередь, стабильность поставок и сроков их доставки, а также тарифы, от которых зависит стоимость перевозок. Важным считаю проговорить возможности удешевления доставки грузов на Камчатку. Также хотелось бы обсудить портовые мощности в Приморье для того, чтобы избежать в дальнейшем контейнерного коллапса, подобного произошедшему в прошлом году, который мы регулировали вручную", - сказал глава региона.
Он уточнил, что в дальнейшем необходимо будет решить вопросы создания контейнерного парка, так, в ближайшее время на Камчатке будет реализовано сразу несколько крупных проектов, требующих дополнительные мощности. Это увеличение количества судозаходов судов ледокольного класса по Северному морскому пути, а также строительство на Камчатке энергетического хаба по перевалке сжиженного природного газа компанией "Новатэк".
"Ранее мы обсуждали данный вопрос и рассмотрели возможность поставки второго судна большей вместимости на Камчатку и увеличения частоты рейсов. Кроме того, я поговорил с нашими партнерами из крымского морского пароходства, чтобы их суда также заходили к вам", – сказал председатель совета директоров ПАО "ДВМП" (FESCO) Андрей Северилов.
"Транспортная группа FESCO" – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, оказывающая услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших городах России и СНГ. Компания является одним из трех основных перевозчиков грузов морским транспортом в порт Петропавловска-Камчатского, совершая в среднем четыре рейса в месяц и перевозя при этом в среднем около 1200–1300 TEU и около 1000 тонн генеральных грузов. В 2022 году выполнено 43 рейса и привезено 14 451 TEU и 10 321 тонна генерального груза. Общий объем грузов, поступивший в порт Петропавловска-Камчатского в 2022 году, составил 51 179 TEU и 315 485,81 тонн генеральных грузов, доставленных 160 рейсами. За истекший период 2023 года судами FESCO выполнено 30 рейсов в порт Петропавловска-Камчатского, в ходе которых привезено 10 306 TEU и 8 770 тонн генерального груза. Всего за истекший период 2023 года в порт Петропавловск-Камчатский выполнено 106 рейсов, в ходе которых завезено 35 343 TEU и 147 562,69 тонн генеральных грузов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Камчатский крайЭкономикаКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияВладимир СолодовНоватэкСНГFESCOВЭФ-2023
 
 
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