https://ria.ru/20230911/kadyrov-1895682153.html
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой - РИА Новости, 11.09.2023
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой
Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:56
2023-09-11T20:56
2023-09-11T22:11
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Почётной грамотой одного из самых уважаемых представителей команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым ...муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева... На посту председателя Духовного управления мусульман ЧР он занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества – развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, деятельность чеченского муфтия также способствует реализации федеральной политики, направленной на развитие мирных, дружественных и уважительных отношений между жителями различных национальностей и конфессий в России, а также укреплению всенародного согласия и единения.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой
Кадыров: Путин наградил муфтия Чечни Межиева почетной грамотой
ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости.
Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, сообщил глава
Чечни Рамзан Кадыров.
"Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Почётной грамотой одного из самых уважаемых представителей команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым ...муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева... На посту председателя Духовного управления мусульман ЧР он занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества – развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, деятельность чеченского муфтия также способствует реализации федеральной политики, направленной на развитие мирных, дружественных и уважительных отношений между жителями различных национальностей и конфессий в России, а также укреплению всенародного согласия и единения.