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Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой - РИА Новости, 11.09.2023
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20:56 11.09.2023 (обновлено: 22:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kadyrov-1895682153.html
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой - РИА Новости, 11.09.2023
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой
Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:56
2023-09-11T22:11
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Почётной грамотой одного из самых уважаемых представителей команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым ...муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева... На посту председателя Духовного управления мусульман ЧР он занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества – развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, деятельность чеченского муфтия также способствует реализации федеральной политики, направленной на развитие мирных, дружественных и уважительных отношений между жителями различных национальностей и конфессий в России, а также укреплению всенародного согласия и единения.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Путин наградил чеченского муфтия почетной грамотой

Кадыров: Путин наградил муфтия Чечни Межиева почетной грамотой

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Муфтий Чечни Салах Межиев награжден почётной грамотой президента России Владимира Путина за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Почётной грамотой одного из самых уважаемых представителей команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым ...муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева... На посту председателя Духовного управления мусульман ЧР он занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества – развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, деятельность чеченского муфтия также способствует реализации федеральной политики, направленной на развитие мирных, дружественных и уважительных отношений между жителями различных национальностей и конфессий в России, а также укреплению всенародного согласия и единения.
 
РоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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