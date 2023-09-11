https://ria.ru/20230911/izverzhenie-1895528482.html

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа - РИА Новости, 11.09.2023

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:00

2023-09-11T12:00

2023-09-11T12:00

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). "Вулкан Килауэа извергается. Около 3.15 дня по местному времени 10 сентября 2023 года (около 2.15 утра 11 сентября по мск) Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила вулканическую активность на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, а также получила полевые отчеты, которые указывают на начало извержения в вулканическом кратере вершины Килауэа Халемаумау", - говорится в сообщении службы. Объявлен красный код авиационной опасности, который объявляют, если прогнозируется извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу. По данным USGS, в настоящее время активное извержение замечено только в кратере Халемаумау, служба будет пересматривать уровень опасности по мере развития событий. Начальные фазы извержений динамичны. На снимках с веб-камеры видно, что трещины в основании кратера Халемаумау генерируют потоки лавы на поверхности дна кратера. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов. Последнее извержение вулкана произошло 7 июня 2023 года.

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