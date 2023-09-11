https://ria.ru/20230911/investproekty-1895524487.html

Приморский край презентовал инвестпроекты на стенде ВЭБ.РФ в рамках ВЭФ

Приморский край презентовал инвестпроекты на стенде ВЭБ.РФ в рамках ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

Приморский край презентовал инвестпроекты на стенде ВЭБ.РФ в рамках ВЭФ

На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ свои предложения для инвесторов представил Приморский край. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:52

2023-09-11T11:52

2023-09-11T13:29

россия

приморский край

вэф-2023

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вэб.рф (вэб)

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экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ свои предложения для инвесторов представил Приморский край. "Мы действительно видим поворот на Восток. Сегодня каждый второй контейнер в стране, идущий морем, обрабатывается в портах Приморского края. В ближайшие десять лет портовые мощности региона удвоятся. Если сегодня мы перерабатываем 150 миллионов тонн, то к 2030 году это уже будет 300-310 миллионов тонн. Создаются такие транспортно-логистические центры, которые позволят нам обрабатывать порядка 3 миллионов контейнеров в год. Все проекты мы сопровождаем лично – от уровня губернатора до муниципальной власти", - заявил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецько. Один из проектов – производственно-логистический комплекс по перевалке и переработке зерновых и масличных культур "Суходол". Как сообщил директор группы компаний "Легендагро" Дмитрий Савенков, в настоящее время отдельного терминала для зерновых не существует, а потребность в нем очень высока как у производителей агрокультур в Дальневосточном федеральном округе, так и у потенциальных покупателей в других регионах РФ, Китае, в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. "Мы сталкиваемся с тем, что каждый год мы удваиваем объемы экспорта, а сейчас не справляемся. У нас нет портовых мощностей. Благодаря сотрудничеству с Приморским краем, нам подобрали участок. Нам присвоили звание приоритетного проекта", - подчеркнул Савенков. Место будущего терминала очень удобно с точки зрения транспортной доступности – в одном километре от объекта проходит федеральная трасса, а в 200 метрах – железнодорожные пути от угольного терминала. Производственно-логистический комплекс будет состоять из двух частей: порта и завода по переработке сои. Также Инвестиционное агентство Приморского края приглашает инвесторов присоединиться к программе модернизации общественного транспорта Владивостока. "Если мы говорим о комфортном городе, в котором хочется жить, о его развитии, мы должны говорить о возможности быстро перемещаться между разными районами без пробок. Сделать это просто расширяя дороги – не получится, потому что будет просто увеличиваться количество автомобильного транспорта. Москва это пробовала, и пришла к концепции развития общественного транспорта. Мы решили пойти по проторенному пути. Совместно с ВЭБ.РФ и КБ Стрелка мы разработали мастер-план, который планируется сегодня представить Владимиру Путину", - рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко. В списке самых необходимых – троллейбусы, которые способны ехать по дороге, отделившись от контактной сети и ехать в развивающиеся районы города. Общая стоимость программы – 161 миллиард рублей. Кроме того, в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ Еврейская автономная область (ЕАО) представила на ВЭФ свой инвестиционный потенциал несколькими крупными проектами. В их числе – графеновый кластер и индустриальный парк "Шалом". "ВЭБ готов поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей. Мы активно работает со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Месторождение графита "Союзное" находится на территории ЕАО близ села Амурзет. Это одно из самых больших и высококачественных месторождений графита в мире. Графен, получаемый из графита, применяют в 60 сферах. "Графен – уникальная субстанция, а наше месторождение – самое перспективное в России и мире. Балансовые запасы – 120 миллионов тонн. Наш графит – высокочистый, насыщенный, идеальное сырье для обогащения и создания всей остальной цепочки передела. То есть это плюс сорок тысяч тонн графита ежегодно при нынешнем объеме добычи графита всего 15 тысяч тонн. Мы обладаем достаточной сырьевой базой для организации всей цепочки добавленной стоимости по производству этого чудесного материала. При добавке к различным субстанциям графен увеличивает их полезные свойства. Сам графен в 200 раз прочнее стали. Мировой рынок графена, по прогнозам экспертов, к 2030 году может достичь 880 миллиардов долларов. Спрос на графен в сегменте аккумуляторов увеличится к 2030 году в семь раз", - сказал по площадке ВЭБ.РФ директор фонда "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" Михаил Юркин. По его словам, один из якорных резидентов будущего графенового кластера сегодня заканчивает строительство обогатительной фабрики, и на выходе содержание полезного вещества будет 65% – кристаллический графит. Этот этап завершится уже в 2024 году. Согласно презентации, в рамках графенового кластера ЕАО предлагает инвесторам особую территорию высоких технологий "Графеновая долина" с институциональной поддержкой и производственно-исследовательской интеграцией, совместные разработки России и Китая, а также инновационно-научный центр графеновой индустрии. В кластер войдут такие образования, как национальный графеновый альянс промышленного развития, инвестиционный фонд графеновых технологий, НИУ "Университет графена" и графеновый инкубатор с цепочкой "питомники, инкубаторы, акселератор". Базовые направления производства создающегося в Биробиджане индустриального парка "Шалом" – фармацевтика, лекарства, медицинские изделия. Цель – лекарственная безопасность страны путем организации производств и научных центров медико-биологического направления. Срок реализации – 2033 год, планируемые инвестиции резидентов – 35,2 миллиарда рублей, рабочие места – свыше полутора тысяч. "Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895265315.html

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Алёна Пава

россия, приморский край, вэф-2023, владивосток, вэб.рф (вэб), кб "стрелка", экономика