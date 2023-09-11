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РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах - РИА Новости, 11.09.2023
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07:50 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/investitsii-1895467249.html
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах - РИА Новости, 11.09.2023
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) инвестируют более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов во Владивостоке,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:50
2023-09-11T07:50
экономика
владивосток
калининград
кемерово
кирилл дмитриев
государственный эрмитаж
российский фонд прямых инвестиций
третьяковская галерея
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) инвестируют более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, сообщает фонд. "РФПИ и ПСБ договорились о совместных инвестициях в размере более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров. Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров", - говорится в сообщении. Отмечается, что во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове – 4 звезды. При этом планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор. Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра и других. При этом кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия. "Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что инвестиции РФПИ и ПСБ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, калининград, кемерово, кирилл дмитриев, государственный эрмитаж, российский фонд прямых инвестиций, третьяковская галерея, россия, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Калининград, Кемерово, Кирилл Дмитриев, Государственный Эрмитаж, Российский фонд прямых инвестиций, Третьяковская галерея, Россия, ВЭФ-2023
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах

РФПИ и ПСБ инвестируют более 20 млрд рублей в строительство гостиниц в регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) инвестируют более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, сообщает фонд.
«
"РФПИ и ПСБ договорились о совместных инвестициях в размере более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров. Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове – 4 звезды. При этом планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.
Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра и других. При этом кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия.
"Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что инвестиции РФПИ и ПСБ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокКалининградКемеровоКирилл ДмитриевГосударственный ЭрмитажРоссийский фонд прямых инвестицийТретьяковская галереяРоссияВЭФ-2023
 
 
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