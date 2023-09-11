https://ria.ru/20230911/intervyu-1895496775.html

Анна Ковтунова: о науке можно и нужно рассказывать доступно

Анна Ковтунова: о науке можно и нужно рассказывать доступно - РИА Новости, 11.09.2023

Анна Ковтунова: о науке можно и нужно рассказывать доступно

Школа RT открыла прием заявок на онлайн-курс по научно-популярной журналистике. Участники могут прослушать лекции по популяризации науки от ведущих экспертов, в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:00

2023-09-11T11:00

2023-09-11T17:59

общество

россия

ано "национальные приоритеты"

телеканал rt

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Школа RT открыла прием заявок на онлайн-курс по научно-популярной журналистике. Участники могут прослушать лекции по популяризации науки от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, ученых. Проект запускается в Десятилетие науки и технологий при поддержке национального проекта "Наука и университеты". Как создавался курс и кто может стать слушателем, РИА Новости рассказала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.— RT известен как новостной телеканал, вещающий на нескольких языках по всему миру. Как возникла идея создать курс по научно-популярной журналистике? — Образовательными проектами мы с коллегами занимаемся уже больше десяти лет — от программы стажировок на канале до полноценной Школы RT. А тема науки для новостного канала RT была актуальна всегда. Особое внимание мы уделяем космической тематике: освоению Луны, угрозе астероидов и деятельности России в сфере космоса. Мы стараемся рассказывать о науке просто, понятно и интересно. Так, еще пять лет назад RT совместно с "Роскосмосом" и РКК "Энергия" представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. Ролик тогда произвел фурор — о нем написали научно-технический портал The Verge, Huffington Post и многие другие СМИ. Сейчас, в Десятилетие науки и технологий, которое объявил президент, мы решили, что Школа RT — прекрасная площадка, чтобы мы и наши коллеги из иных медиа могли поделиться опытом с другими. Россия — одна из ведущих стран в области науки и технологий, и мы хотим, чтобы о достижениях наших ученых узнали как можно больше людей. Совместно с коллегами из АНО "Национальные приоритеты" при поддержке национального проекта "Наука и университеты" мы придумали курс, который научит разговаривать о науке с самой разной аудиторией. — В чем вы видите задачи курса? Обязательно ли быть ученым или журналистом, чтобы его пройти? — Мы хотим показать, что о науке можно и нужно рассказывать доступно. А тем, кто по какой-то причине сомневается в выборе научно-популярной журналистики как сферы для развития, мы дадим понять, почему их сомнения напрасны. В ходе курса наши эксперты рассказывают, как увлекательно писать о науке, как снимать программы и документальное кино, создавать и продвигать свои блоги, делать подкасты и многое другое. Стать слушателем может каждый, кто имеет хотя бы небольшой опыт в медиа и интересуется наукой, — от студентов профильных специальностей до блогеров и сотрудников СМИ. Курс совершенно бесплатный, но нужно пройти конкурсный отбор. Занятия будут проходить онлайн на нашей собственной платформе. Смотреть видеоуроки можно в любое время из любой точки мира. — Спикеры уже известны? — Наши эксперты — известные журналисты и популяризаторы науки. К примеру, о том, как делать крутые проекты о науке, расскажет Сергей Малоземов — ведущий научно-популярных программ на НТВ, автор серии книг о здоровом образе жизни и питании. Опытнейший ведущий телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс поделится секретами работы в кадре. Телеведущий, изобретатель, популяризатор науки Алексей Иванченко расскажет и покажет, как объяснять сложные научные процессы с помощью экспериментов и опытов, захватывающих внимание с первых минут. Исполнительный продюсер телеканала "Наука" Алексей Резепкин научит слушателей снимать научно-популярное кино. И это лишь несколько примеров. В курсе более 40 видеоуроков. Своим мастерством делятся и журналисты RT — лучшие специалисты в области новых медиа, создании контента, съемки видео и постпродакшена. — Какие навыки получат участники и что их ждет после окончания курса? — Курс состоит из пяти блоков. О том, какие навыки прокачают участники за два месяца, можно судить по их названиям. Это "Все о научпопе", "Работа с текстом", "Новые медиа", "Работа в кадре и съемка", а также "Личный бренд и пиар". Одно из главных преимуществ наших курсов — это обратная связь от специалистов. После каждого этапа участники выполняют творческое задание и получают рецензию на свою работу. Кстати, домашние работы и рецензии видны всем слушателям, которые также могут комментировать работы коллег. То есть это peer-to-peer, или взаимное обучение, достаточно уникальное для российских онлайн-платформ. За годы работы нашей Онлайн-школы оно доказало свою эффективность. Авторы лучших творческих работ получат возможность пройти стажировку в отделе "Наука" редакции RT на русском и в АНО "Национальные приоритеты", принять участие в конгрессе молодых ученых, а их статьи будут опубликованы на официальном сайте Десятилетия науки и технологий Наука.рф. А еще самые активные участники получат фирменный мерч, разработанный специально для нашего курса "Научпоп-журналистика".— Есть к чему стремиться. Над какими еще проектами работает Школа RT? — Вовсю идет работа над полным обновлением нашего основного курса "ТВ- и онлайн-журналистика". Мы запустили этот курс почти четыре года назад. За это время медиаландшафт и тренды колоссально изменились, и сейчас мы записываем принципиально новый курс. Растет интерес к мастер-классам на английском языке, разрабатываем несколько проектов в этом направлении. Ну и, конечно, проводим очные мероприятия. Уже в третий раз с неизменным аншлагом мы провели Летнюю школу RT в парке искусств "Музеон" в Москве.Кураторы и спикеры Школы RT участвуют в медиафорумах по всей стране, вот недавно представили Арт-школу на "Таврида.АРТ" в Крыму. У нас есть совместные программы и с рядом российских вузов. Есть и еще один важный просветительский проект — Медиашкола "RT-Регион", в рамках которого мы с удовольствием проводим образовательные сессии в регионах.Вообще, Онлайн-школа RT была запущена зимой 2020 года. Многие даже шутили, что мы как будто знали о грядущей пандемии. На самом деле мы просто хотели поделиться опытом не только с коллегами из Москвы, но и с журналистами из регионов и других стран. — Сколько человек уже прошли обучение в Школе? Каких результатов они добиваются? — Думаю, можно с уверенностью сказать, что в наших программах приняли участие не менее 1 тыс. человек, по самым скромным подсчетам. География участников не ограничивается Москвой — в наших проектах участвуют коллеги из всех регионов России, а также из стран Европы и Латинской Америки. Большой интерес к обмену опытом сейчас у журналистов из Китая, Индии, Пакистана, африканских стран. Десятки человек после обучения присоединились к команде RT. Наши выпускники работают и в ньюсрумах телеканала на разных языках, и в digital-проектах, и в зарубежных бюро. Кроме того, благодаря знаниям, полученным в ходе курсов, многие запускают и продвигают собственные блоги, а также находят коллег для совместных проектов. В общем, приходите на наш научпоп-курс и на другие курсы Школы RT. Обещаем, будет полезно и интересно.Подать заявку на курс "Научпоп-журналистика" можно на сайте школы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ано "национальные приоритеты", телеканал rt