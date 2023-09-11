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Трутнев рассказал о развитии инфраструктуры Восточного полигона - РИА Новости, 11.09.2023
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05:10 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/infrastruktura-1895447020.html
Трутнев рассказал о развитии инфраструктуры Восточного полигона
Трутнев рассказал о развитии инфраструктуры Восточного полигона - РИА Новости, 11.09.2023
Трутнев рассказал о развитии инфраструктуры Восточного полигона
Дальнему Востоку необходимо энергичное развитие инфраструктуры по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов, а "Северный... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:10
2023-09-11T05:10
экономика
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Дальнему Востоку необходимо энергичное развитие инфраструктуры по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов, а "Северный морской путь" приобретает глобальное значение, сообщил на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее" в рамках ВЭФ зампред правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В начале выступления Трутнев подвел итоги работы по развитию макрорегиона. Принято за 10 лет 75 федеральных законов, более 400 актов правительства, на Дальнем Востоке возникли территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар, механизм выравнивания энерготарифов, электронная виза и специальный административный район, дальневосточная ипотека, единая дальневосточная авиакомпания. Это привело к тому, что в макрорегион привлекли более 3,4 триллиона рублей инвестиций, построили 673 предприятия, создали 125 тысяч высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. В округе началась реализация таких важнейших проектов, как судостроительный комплекс "Звезда", Амурский газоперерабатывающий и газохимический заводы, Находкинский завод минеральных удобрений, Баимский горно-обогатительной комбинат. Изменения, по словам Трутнева, прежде всего связаны с разворотом экспортных поставок России на Восток. Это существенно увеличило нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль, на Транссиб, на порты. Объем заявок только дальневосточных грузоотправителей на погрузку в 2022 году вырос на 70% или на 100 миллионов тонн. "Этот разворот требует от нас значительно более энергичных действий по развитию инфраструктуры по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов. Новые значения начинает приобретать развитие Северного морского пути. В условиях дисбаланса международных отношений наличие морского пути, находящегося в исключительной юрисдикции России, а, следовательно, абсолютно безопасного, имеет глобальное значение. Правительством принят и выполняется план развития Северского морского пути: строятся ледоколы, создается спутниковая группировка, ведутся и другие работы", - отметил полпред. В октябре в правительстве России пройдет стратегическая сессия, на которой будут обсуждать следующие меры по развитию Дальнего Востока. Говоря о создании международной ТОР, Трутнев подчеркнул, что это должен быть новый формат, который максимально адаптирован под те потребности, которые существуют у сотрудничающих с РФ стран. В целом все меры, применяемые правительством по поручению президента, затронули 5 миллионов жителей Дальнего Востока или 62% населения. "Целью считаем улучшение жизни всех 100%", - заключил Трутнев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/rzhd-1895444879.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Трутнев рассказал о развитии инфраструктуры Восточного полигона

Трутнев: Дальнему Востоку нужно развивать инфраструктуру Восточного полигона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Порт Владивостока. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Дальнему Востоку необходимо энергичное развитие инфраструктуры по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов, а "Северный морской путь" приобретает глобальное значение, сообщил на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее" в рамках ВЭФ зампред правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В начале выступления Трутнев подвел итоги работы по развитию макрорегиона. Принято за 10 лет 75 федеральных законов, более 400 актов правительства, на Дальнем Востоке возникли территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар, механизм выравнивания энерготарифов, электронная виза и специальный административный район, дальневосточная ипотека, единая дальневосточная авиакомпания. Это привело к тому, что в макрорегион привлекли более 3,4 триллиона рублей инвестиций, построили 673 предприятия, создали 125 тысяч высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. В округе началась реализация таких важнейших проектов, как судостроительный комплекс "Звезда", Амурский газоперерабатывающий и газохимический заводы, Находкинский завод минеральных удобрений, Баимский горно-обогатительной комбинат.
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Изменения, по словам Трутнева, прежде всего связаны с разворотом экспортных поставок России на Восток. Это существенно увеличило нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль, на Транссиб, на порты. Объем заявок только дальневосточных грузоотправителей на погрузку в 2022 году вырос на 70% или на 100 миллионов тонн.
"Этот разворот требует от нас значительно более энергичных действий по развитию инфраструктуры по модернизации Восточного полигона, по увеличению перевалочной мощности портов. Новые значения начинает приобретать развитие Северного морского пути. В условиях дисбаланса международных отношений наличие морского пути, находящегося в исключительной юрисдикции России, а, следовательно, абсолютно безопасного, имеет глобальное значение. Правительством принят и выполняется план развития Северского морского пути: строятся ледоколы, создается спутниковая группировка, ведутся и другие работы", - отметил полпред.
В октябре в правительстве России пройдет стратегическая сессия, на которой будут обсуждать следующие меры по развитию Дальнего Востока. Говоря о создании международной ТОР, Трутнев подчеркнул, что это должен быть новый формат, который максимально адаптирован под те потребности, которые существуют у сотрудничающих с РФ стран.
В целом все меры, применяемые правительством по поручению президента, затронули 5 миллионов жителей Дальнего Востока или 62% населения. "Целью считаем улучшение жизни всех 100%", - заключил Трутнев.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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