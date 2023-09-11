https://ria.ru/20230911/gosduma-1895448998.html

В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным

В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным - РИА Новости, 11.09.2023

В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным

В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:26

2023-09-11T05:26

2023-09-11T05:26

вэф-2023

экономика

владивосток

владимир кошелев

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Ещё один вопрос, который мы должны будем включить в свою работу в обязательном порядке - это доступ инженерных данных, которые постоянно запрашивает у нас бизнес. Эти вопросы тоже мы в эту осеннюю сессию, я думаю, успешно вместе с вами решим", - сказал Кошелев в своем видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума. По его словам, предпринимателям станет доступна понятная и открытая карта со всеми инженерными системами, с планами их строительства для того, чтобы было понятно, куда идти бизнесу и где ему эффективнее и проще работать. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/gosduma-1895448735.html

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вэф-2023, экономика, владивосток, владимир кошелев, госдума рф, дальневосточный федеральный университет