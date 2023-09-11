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В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным - РИА Новости, 11.09.2023
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05:26 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/gosduma-1895448998.html
В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным
В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным - РИА Новости, 11.09.2023
В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным
В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:26
2023-09-11T05:26
вэф-2023
экономика
владивосток
владимир кошелев
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Ещё один вопрос, который мы должны будем включить в свою работу в обязательном порядке - это доступ инженерных данных, которые постоянно запрашивает у нас бизнес. Эти вопросы тоже мы в эту осеннюю сессию, я думаю, успешно вместе с вами решим", - сказал Кошелев в своем видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума. По его словам, предпринимателям станет доступна понятная и открытая карта со всеми инженерными системами, с планами их строительства для того, чтобы было понятно, куда идти бизнесу и где ему эффективнее и проще работать. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, экономика, владивосток, владимир кошелев, госдума рф, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Владивосток, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет
В Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным

Кошелев: в Госдуме хотят рассмотреть вопрос доступа бизнеса к инженерным данным

© iStock.com / skynesherДевушка-инженер проверяет механизм в лаборатории
Девушка-инженер проверяет механизм в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / skynesher
Девушка-инженер проверяет механизм в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос предоставления бизнесу доступа к инженерным данным в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«
"Ещё один вопрос, который мы должны будем включить в свою работу в обязательном порядке - это доступ инженерных данных, которые постоянно запрашивает у нас бизнес. Эти вопросы тоже мы в эту осеннюю сессию, я думаю, успешно вместе с вами решим", - сказал Кошелев в своем видеообращении, представленном в ходе Восточного экономического форума.
По его словам, предпринимателям станет доступна понятная и открытая карта со всеми инженерными системами, с планами их строительства для того, чтобы было понятно, куда идти бизнесу и где ему эффективнее и проще работать.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВЭФ-2023ЭкономикаВладивостокВладимир КошелевГосдума РФДальневосточный федеральный университет
 
 
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