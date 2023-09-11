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Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 11.09.2023
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07:06 11.09.2023 (обновлено: 07:30 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/gazprombank-1895460680.html
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 11.09.2023
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин
Газпромбанк состоит в рабочей группе по строительству моста на Сахалин и до конца года планирует предложить вариант финансирования этого проекта, сообщил первый РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:06
2023-09-11T07:30
экономика
сахалин
россия
сахалинская область
юрий трутнев
валерий лимаренко
газпромбанк
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Газпромбанк состоит в рабочей группе по строительству моста на Сахалин и до конца года планирует предложить вариант финансирования этого проекта, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. "Мы являемся участниками рабочей группы в рамках поручения Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер - ред.) по строительству моста на Сахалин. В этом году планируем сделать свое предложение по финансированию этого проекта", - сказал он, выступая на ВЭФ. Вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев в августе 2021 года сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в сентябре 2021 года сообщил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на Сахалин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, сахалин, россия, сахалинская область, юрий трутнев, валерий лимаренко, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Юрий Трутнев, Валерий Лимаренко, Газпромбанк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин

Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Газпромбанк состоит в рабочей группе по строительству моста на Сахалин и до конца года планирует предложить вариант финансирования этого проекта, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.
«
"Мы являемся участниками рабочей группы в рамках поручения Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер - ред.) по строительству моста на Сахалин. В этом году планируем сделать свое предложение по финансированию этого проекта", - сказал он, выступая на ВЭФ.
Вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев в августе 2021 года сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в сентябре 2021 года сообщил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на Сахалин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Поезд едет по Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
РЖД, Газпромбанк и "БТС-Мост" договорились по реализации объектов на БАМе
05:50
 
ЭкономикаСахалинРоссияСахалинская областьЮрий ТрутневВалерий ЛимаренкоГазпромбанкДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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