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На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии
На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии - РИА Новости, 11.09.2023
На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии
Международный онкологический форум "Ради жизни" открылся в понедельник в Москве в шестой раз и привлек новых участников, в том числе и зарубежных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:52
2023-09-11T10:52
2023-09-11T10:52
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный онкологический форум "Ради жизни" открылся в понедельник в Москве в шестой раз и привлек новых участников, в том числе и зарубежных представителей, заявила на онлайн-открытии директор по развитию компании "Цифромед" Инна Ашенбреннер. Участникам форума доступны конференции по цифровой медицине, сестринскому делу, онко-иммунологии и эндокринологии, биобанкам, живой хирургии, лучевой терапии и другим темам. "Мы проводим его (форум) в 6 раз, надо сказать, что с каждым днем наш форум крепчает и становится более масштабным и набирает новых участников и новых поклонников… Сегодняшняя международная ситуация - непростая, но вы видите в программе, что целая сессия из Сирийской Арабской республики, будет представлено 9 докладов", - отметила Ашенбреннер. На форуме планируется подвести итоги работы онкологической службы, рассказать о передовом опыте и научных изысканиях, а также обсудить перспективы развития службы. Также для участников пройдут мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения, трансляции "живой хирургии", деловые завтраки.
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сирия, москва, здоровье - общество
Сирия, Москва, Здоровье - Общество
На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии
На международный онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный онкологический форум "Ради жизни" открылся в понедельник в Москве в шестой раз и привлек новых участников, в том числе и зарубежных представителей, заявила на онлайн-открытии директор по развитию компании "Цифромед" Инна Ашенбреннер.
Участникам форума доступны конференции по цифровой медицине, сестринскому делу, онко-иммунологии и эндокринологии, биобанкам, живой хирургии, лучевой терапии и другим темам.
«
"Мы проводим его (форум) в 6 раз, надо сказать, что с каждым днем наш форум крепчает и становится более масштабным и набирает новых участников и новых поклонников… Сегодняшняя международная ситуация - непростая, но вы видите в программе, что целая сессия из Сирийской Арабской республики, будет представлено 9 докладов", - отметила Ашенбреннер.
На форуме планируется подвести итоги работы онкологической службы, рассказать о передовом опыте и научных изысканиях, а также обсудить перспективы развития службы. Также для участников пройдут мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения, трансляции "живой хирургии", деловые завтраки.
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