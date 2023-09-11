https://ria.ru/20230911/forum-1895504179.html

На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии

На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии - РИА Новости, 11.09.2023

На онкологический форум "Ради жизни" приехали участники из Сирии

Международный онкологический форум "Ради жизни" открылся в понедельник в Москве в шестой раз и привлек новых участников, в том числе и зарубежных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:52

2023-09-11T10:52

2023-09-11T10:52

сирия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный онкологический форум "Ради жизни" открылся в понедельник в Москве в шестой раз и привлек новых участников, в том числе и зарубежных представителей, заявила на онлайн-открытии директор по развитию компании "Цифромед" Инна Ашенбреннер. Участникам форума доступны конференции по цифровой медицине, сестринскому делу, онко-иммунологии и эндокринологии, биобанкам, живой хирургии, лучевой терапии и другим темам. "Мы проводим его (форум) в 6 раз, надо сказать, что с каждым днем наш форум крепчает и становится более масштабным и набирает новых участников и новых поклонников… Сегодняшняя международная ситуация - непростая, но вы видите в программе, что целая сессия из Сирийской Арабской республики, будет представлено 9 докладов", - отметила Ашенбреннер. На форуме планируется подвести итоги работы онкологической службы, рассказать о передовом опыте и научных изысканиях, а также обсудить перспективы развития службы. Также для участников пройдут мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения, трансляции "живой хирургии", деловые завтраки.

https://ria.ru/20230614/rak-1878134632.html

сирия

москва

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сирия, москва, здоровье - общество