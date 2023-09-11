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Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов - РИА Новости, 11.09.2023
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11:03 11.09.2023 (обновлено: 13:41 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/finansy-1895508518.html
Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов
Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов - РИА Новости, 11.09.2023
Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов
Российские власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:03
2023-09-11T13:41
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов", - сказал он. Среди приоритетов он назвал обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграцию новых регионов, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. "Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", - подчеркнул министр. Ранее в понедельник он сообщил, что структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, при этом в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов

Силуанов: власти обеспечат финансирование всех обязательств и приоритетов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов", - сказал он.
Среди приоритетов он назвал обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграцию новых регионов, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. "Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", - подчеркнул министр.
Ранее в понедельник он сообщил, что структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, при этом в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП.
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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