https://ria.ru/20230911/finansy-1895508518.html

Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов

Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов - РИА Новости, 11.09.2023

Силуанов пообещал обеспечить финансирование всех обязательств и приоритетов

Российские власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:03

2023-09-11T11:03

2023-09-11T13:41

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов", - сказал он. Среди приоритетов он назвал обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграцию новых регионов, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. "Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", - подчеркнул министр. Ранее в понедельник он сообщил, что структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, при этом в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП.

https://ria.ru/20230821/finpomosch-1891295863.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов