Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Конечно, ни одно цирковое представление не обходится без клоунов. Участники фестиваля "АРТИСТ" – клоунское трио "Без носков", которые объездили не только всю Россию от Москвы до Владивостока, но и выступали на самых разных престижных площадках во Франции, Венгрии, Испании, Финляндии и Казахстане.