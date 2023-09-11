Рейтинг@Mail.ru
Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ" - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/festivalartist-1895532643.html
Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ"
Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ" - РИА Новости, 11.09.2023
Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ"
В Московском цирке Никулина с 8 по 10 сентября прошел Первый Международный фестиваль Московского цирка Никулина "АРТИСТ". РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:21
2023-09-11T12:21
культпоход
московский цирк никулина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1895532643.jpg?1694424104
В Московском цирке Никулина с 8 по 10 сентября прошел Первый Международный фестиваль Московского цирка Никулина "АРТИСТ".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культпоход, московский цирк никулина, москва, фото
Культпоход, Московский цирк Никулина, Москва

Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ"

Читать ria.ru в
В Московском цирке Никулина с 8 по 10 сентября прошел Первый Международный фестиваль Московского цирка Никулина "АРТИСТ".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

По замыслу организаторов фестиваль не только популяризирует цирковое искусство, но и помогает поиску молодых дарований. На фото – воздушные гимнасты на бамбуке: Владимир Серов, Елизавета Демидова и Цирковая школа Казанского государственного цирка.

Воздушные гимнасты на бамбуке

По замыслу организаторов фестиваль не только популяризирует цирковое искусство, но и помогает поиску молодых дарований. На фото – воздушные гимнасты на бамбуке: Владимир Серов, Елизавета Демидова и Цирковая школа Казанского государственного цирка.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
1 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Открывали шоу воздушные гимнасты из Донецка Арина Клюева и Сергей Шумило с номером "Питер Пен".

Воздушные гимнасты из Донецка Арина Клюева и Сергей Шумило

Открывали шоу воздушные гимнасты из Донецка Арина Клюева и Сергей Шумило с номером "Питер Пен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
2 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Известный российский жонглер, участник многих международных конкурсов Иван Сличпенко показал номер с мячами "Агент 008".

Жонглер Иван Сличпенко

Известный российский жонглер, участник многих международных конкурсов Иван Сличпенко показал номер с мячами "Агент 008".

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
3 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Фестиваль стремится сохранять традиции русского цирка, который не обходится без животных. Дрессировщик собак Юлий Якубовский выступил со своими подопечными – "Человек собаке друг".

Дрессировщик собак Юлий Якубовский

Фестиваль стремится сохранять традиции русского цирка, который не обходится без животных. Дрессировщик собак Юлий Якубовский выступил со своими подопечными – "Человек собаке друг".

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
4 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Помимо дрессированных собак зрители увидели номера с тиграми и морскими львами. А российский артист Олег Хотим представил "Шоу попугаев". О своих птицах он говорит: "Главное – не трюк, который выполняет попугай, а наши с ним взаимоотношения".

Артист Олег Хотим и его Шоу попугаев

Помимо дрессированных собак зрители увидели номера с тиграми и морскими львами. А российский артист Олег Хотим представил "Шоу попугаев". О своих птицах он говорит: "Главное – не трюк, который выполняет попугай, а наши с ним взаимоотношения".

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
5 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

"АРТИСТ" – событие международное, на дни фестиваля в Москву приехали артисты цирка со всего мира. Франко-швейцарский дуэт вышел на ковер с диаболо – специальными предметами для жонглирования в форме двух конусов, соединенных между собой.

Франко-швейцарский дуэт жонглеров

"АРТИСТ" – событие международное, на дни фестиваля в Москву приехали артисты цирка со всего мира. Франко-швейцарский дуэт вышел на ковер с диаболо – специальными предметами для жонглирования в форме двух конусов, соединенных между собой.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
6 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Жонглировал и чилийский артист Парада Лондоно Сергио Паоло.

Чилийский артист Парада Лондоно Сергио Паоло

Жонглировал и чилийский артист Парада Лондоно Сергио Паоло.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
7 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Из Китая приехали воздушные гимнасты на трапеции с номером "Перо".

Воздушные гимнасты на трапеции из Китая

Из Китая приехали воздушные гимнасты на трапеции с номером "Перо".

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
8 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

"Холер и Кармен" ­– акробаты на роликах, испано-итальянский дуэт Рибас Сегура Кармен и Заватта Холлер.

Испано-итальянский дуэт Рибас Сегура Кармен и Заватта Холлер

"Холер и Кармен" ­– акробаты на роликах, испано-итальянский дуэт Рибас Сегура Кармен и Заватта Холлер.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
9 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина

Конечно, ни одно цирковое представление не обходится без клоунов. Участники фестиваля "АРТИСТ" – клоунское трио "Без носков", которые объездили не только всю Россию от Москвы до Владивостока, но и выступали на самых разных престижных площадках во Франции, Венгрии, Испании, Финляндии и Казахстане.

Клоунское трио Без носков

Конечно, ни одно цирковое представление не обходится без клоунов. Участники фестиваля "АРТИСТ" – клоунское трио "Без носков", которые объездили не только всю Россию от Москвы до Владивостока, но и выступали на самых разных престижных площадках во Франции, Венгрии, Испании, Финляндии и Казахстане.

© Фото : предоставлено пресс-службой Московского цирка Никулина
10 из 10
 
КультпоходМосковский цирк НикулинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала