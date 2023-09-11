Мировое шоу: Московский цирк Никулина провел фестиваль "АРТИСТ"

По замыслу организаторов фестиваль не только популяризирует цирковое искусство, но и помогает поиску молодых дарований. На фото – воздушные гимнасты на бамбуке: Владимир Серов, Елизавета Демидова и Цирковая школа Казанского государственного цирка.
По замыслу организаторов фестиваль не только популяризирует цирковое искусство, но и помогает поиску молодых дарований. На фото – воздушные гимнасты на бамбуке: Владимир Серов, Елизавета Демидова и Цирковая школа Казанского государственного цирка.
Открывали шоу воздушные гимнасты из Донецка Арина Клюева и Сергей Шумило с номером "Питер Пен".
Открывали шоу воздушные гимнасты из Донецка Арина Клюева и Сергей Шумило с номером "Питер Пен".
Известный российский жонглер, участник многих международных конкурсов Иван Сличпенко показал номер с мячами "Агент 008".
Известный российский жонглер, участник многих международных конкурсов Иван Сличпенко показал номер с мячами "Агент 008".
Фестиваль стремится сохранять традиции русского цирка, который не обходится без животных. Дрессировщик собак Юлий Якубовский выступил со своими подопечными – "Человек собаке друг".
Фестиваль стремится сохранять традиции русского цирка, который не обходится без животных. Дрессировщик собак Юлий Якубовский выступил со своими подопечными – "Человек собаке друг".
Помимо дрессированных собак зрители увидели номера с тиграми и морскими львами. А российский артист Олег Хотим представил "Шоу попугаев". О своих птицах он говорит: "Главное – не трюк, который выполняет попугай, а наши с ним взаимоотношения".
Помимо дрессированных собак зрители увидели номера с тиграми и морскими львами. А российский артист Олег Хотим представил "Шоу попугаев". О своих птицах он говорит: "Главное – не трюк, который выполняет попугай, а наши с ним взаимоотношения".
"АРТИСТ" – событие международное, на дни фестиваля в Москву приехали артисты цирка со всего мира. Франко-швейцарский дуэт вышел на ковер с диаболо – специальными предметами для жонглирования в форме двух конусов, соединенных между собой.
"АРТИСТ" – событие международное, на дни фестиваля в Москву приехали артисты цирка со всего мира. Франко-швейцарский дуэт вышел на ковер с диаболо – специальными предметами для жонглирования в форме двух конусов, соединенных между собой.
Жонглировал и чилийский артист Парада Лондоно Сергио Паоло.
Жонглировал и чилийский артист Парада Лондоно Сергио Паоло.
Из Китая приехали воздушные гимнасты на трапеции с номером "Перо".
Из Китая приехали воздушные гимнасты на трапеции с номером "Перо".
"Холер и Кармен" – акробаты на роликах, испано-итальянский дуэт Рибас Сегура Кармен и Заватта Холлер.
"Холер и Кармен" – акробаты на роликах, испано-итальянский дуэт Рибас Сегура Кармен и Заватта Холлер.
Конечно, ни одно цирковое представление не обходится без клоунов. Участники фестиваля "АРТИСТ" – клоунское трио "Без носков", которые объездили не только всю Россию от Москвы до Владивостока, но и выступали на самых разных престижных площадках во Франции, Венгрии, Испании, Финляндии и Казахстане.
Конечно, ни одно цирковое представление не обходится без клоунов. Участники фестиваля "АРТИСТ" – клоунское трио "Без носков", которые объездили не только всю Россию от Москвы до Владивостока, но и выступали на самых разных престижных площадках во Франции, Венгрии, Испании, Финляндии и Казахстане.