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Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье - РИА Новости, 11.09.2023
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15:41 11.09.2023 (обновлено: 15:44 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/fabrika-1895604358.html
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье - РИА Новости, 11.09.2023
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:41
2023-09-11T15:44
экономика
забайкальский край
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском крае.Проект реализован с использованием механизмов государственной поддержки на территории опережающего развития "Забайкалье" (объем инвестиций в рамках ТОР – более 230 млрд рублей).Удокан с ресурсами 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы.Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тысяч тонн меди в год c объемом переработки – до 50 млн тонн руды что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей.Строительство комбината осуществлялось в сложных горных и климатических условиях – корпуса самого технологического комплекса построены на отметке 1600 метров над уровнем моря. Температура воздуха в зимний период на севере Забайкалья опускается ниже 50 градусов по Цельсию. Территория строительства входит в зону вечной мерзлоты.Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся на двух участках карьера Западный, они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. На сегодня объём добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.В рамках проекта на Удокане были возведены не только промышленные объекты технологического комплекса, но одновременно транспортная и энергетическая инфраструктура.
https://ria.ru/20230911/ruda-1895603159.html
https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html
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экономика, забайкальский край, владимир путин
Экономика, Забайкальский край, Владимир Путин
Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье

Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике ГМК "Удокан" в Забайкалье

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском крае.
Проект реализован с использованием механизмов государственной поддержки на территории опережающего развития "Забайкалье" (объем инвестиций в рамках ТОР – более 230 млрд рублей).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье
Вчера, 15:38
Удокан с ресурсами 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы.
Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тысяч тонн меди в год c объемом переработки – до 50 млн тонн руды что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей.
Строительство комбината осуществлялось в сложных горных и климатических условиях – корпуса самого технологического комплекса построены на отметке 1600 метров над уровнем моря. Температура воздуха в зимний период на севере Забайкалья опускается ниже 50 градусов по Цельсию. Территория строительства входит в зону вечной мерзлоты.
Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся на двух участках карьера Западный, они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. На сегодня объём добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.
В рамках проекта на Удокане были возведены не только промышленные объекты технологического комплекса, но одновременно транспортная и энергетическая инфраструктура.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику на Колыме
Вчера, 15:43
 
ЭкономикаЗабайкальский крайВладимир Путин
 
 
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