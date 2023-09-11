https://ria.ru/20230911/fabrika-1895604358.html

Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье

Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье - РИА Новости, 11.09.2023

Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:44

экономика

забайкальский край

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском крае.Проект реализован с использованием механизмов государственной поддержки на территории опережающего развития "Забайкалье" (объем инвестиций в рамках ТОР – более 230 млрд рублей).Удокан с ресурсами 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы.Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тысяч тонн меди в год c объемом переработки – до 50 млн тонн руды что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей.Строительство комбината осуществлялось в сложных горных и климатических условиях – корпуса самого технологического комплекса построены на отметке 1600 метров над уровнем моря. Температура воздуха в зимний период на севере Забайкалья опускается ниже 50 градусов по Цельсию. Территория строительства входит в зону вечной мерзлоты.Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся на двух участках карьера Западный, они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. На сегодня объём добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.В рамках проекта на Удокане были возведены не только промышленные объекты технологического комплекса, но одновременно транспортная и энергетическая инфраструктура.

https://ria.ru/20230911/ruda-1895603159.html

https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, забайкальский край, владимир путин