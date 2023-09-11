https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895502010.html

Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны

Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны - РИА Новости, 11.09.2023

Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны

России стоит зеркально ответить на запрет ЕС ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые личные вещи, написал в Telegram-канале cенатор Андрей Клишас. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:44

2023-09-11T10:44

2023-09-11T11:11

россия

германия

москва

андрей клишас

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евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. России стоит зеркально ответить на запрет ЕС ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые личные вещи, написал в Telegram-канале cенатор Андрей Клишас."Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — считает он.Введенные ЕС меры в отношении всех без исключения россиян он назвал дискриминацией на основании паспорта.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.

https://ria.ru/20230911/zapret-1895471866.html

https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html

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россия, германия, москва, андрей клишас, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет