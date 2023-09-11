Рейтинг@Mail.ru
Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 11.09.2023 (обновлено: 11:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895502010.html
Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны
Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны - РИА Новости, 11.09.2023
Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны
России стоит зеркально ответить на запрет ЕС ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые личные вещи, написал в Telegram-канале cенатор Андрей Клишас. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:44
2023-09-11T11:11
россия
германия
москва
андрей клишас
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840004079_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_93f8f8889a1365a5bcfbd18dd3dd9142.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. России стоит зеркально ответить на запрет ЕС ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые личные вещи, написал в Telegram-канале cенатор Андрей Клишас."Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — считает он.Введенные ЕС меры в отношении всех без исключения россиян он назвал дискриминацией на основании паспорта.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
https://ria.ru/20230911/zapret-1895471866.html
https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840004079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b5c133215bc1f42c952f56e5555e72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, москва, андрей клишас, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
Россия, Германия, Москва, Андрей Клишас, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
Клишас призвал жестко ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны

Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. России стоит зеркально ответить на запрет ЕС ввозить в страны сообщества автомобили и некоторые личные вещи, написал в Telegram-канале cенатор Андрей Клишас.
«
"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — считает он.
Введенные ЕС меры в отношении всех без исключения россиян он назвал дискриминацией на основании паспорта.
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов
Врио главы ФТС прокомментировал запрет ЕС въезжать на машине из России
08:35
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.
Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.
Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин
9 сентября, 09:46
 
РоссияГерманияМоскваАндрей КлишасМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала