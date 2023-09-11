https://ria.ru/20230911/energopotreblenie-1895440996.html

В Минэнерго рассказали, сколько потребили энергии майнеры в 2023 году

В Минэнерго рассказали, сколько потребили энергии майнеры в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023

В Минэнерго рассказали, сколько потребили энергии майнеры в 2023 году

Потребление электроэнергии майнерами криптовалют в РФ в 2023 году достигло 1,5 ГВт, наибольший объем потребления наблюдается в Сибирском федеральном округе... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:58

2023-09-11T03:58

2023-09-11T03:58

экономика

россия

иркутская область

владивосток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии майнерами криптовалют в РФ в 2023 году достигло 1,5 ГВт, наибольший объем потребления наблюдается в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Оно (потребление - ред.) растет. Сегодня наибольший объем потребления электроэнергии майнерами в Сибирском федеральном округе. Всего же по стране потребление электроэнергии майнерами составляет 1,5 ГВт, а по прогнозам, этот показатель будет увеличен до 5-6 ГВт", - сказал министр. Проблема влияния на энергосистему майнинговых центров актуальна для всего мира, в том числе и для России. Массовое открытие майнинговых центров стало одним из ключевых факторов роста энергопотребления: в прошлом году рост потребления в ОЭС Сибири, по данным "Системного оператора ЕЭС", значительно превысил динамику потребления в ЕЭС России в целом и составил 8,6%. В результате существовавшие ранее резервы генерирующей мощности и пропускной способности сетей в Иркутской области были исчерпаны. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/dostup-1895285175.html

россия

иркутская область

владивосток

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экономика, россия, иркутская область, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023