https://ria.ru/20230911/eksport-1895596177.html

Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган

Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.09.2023

Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:10

2023-09-11T15:10

2023-09-11T15:10

экономика

россия

анкара (провинция)

турция

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции, надеется на результат. "Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата. Господин (президент РФ, Владимир - ред.) Путин заявил, что поставки зерна начнутся, когда будут выполнены их требования",- сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.

https://ria.ru/20230911/sdelka-1895593190.html

россия

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)