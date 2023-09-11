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Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.09.2023
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15:10 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/eksport-1895596177.html
Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган
Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.09.2023
Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:10
2023-09-11T15:10
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции, надеется на результат. "Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата. Господин (президент РФ, Владимир - ред.) Путин заявил, что поставки зерна начнутся, когда будут выполнены их требования",- сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
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россия
анкара (провинция)
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экономика, россия, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Анкара решает проблемы экспортом сельхозпродукции из России, заявил Эрдоган

Эрдоган: Анкара пытается решить проблемы с российским экспортом сельхозпродукции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции, надеется на результат.
"Требования России ясны. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые Россия рассматривает как недостатки. Они (российская сторона) хотят, чтобы был создан платежный механизм, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, и чтобы на них не распространялись санкции, чтобы застраховать свои суда. Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата. Господин (президент РФ, Владимир - ред.) Путин заявил, что поставки зерна начнутся, когда будут выполнены их требования",- сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
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ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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