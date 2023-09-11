https://ria.ru/20230911/ekologiya-1895455005.html

Спецпредставитель президента заявил о поводе для гордости России в Арктике

Спецпредставитель президента заявил о поводе для гордости России в Арктике - РИА Новости, 11.09.2023

Спецпредставитель президента заявил о поводе для гордости России в Арктике

Только Россия сейчас обладает экологически чистыми судами на газомоторном топливе для перевозки различных грузов в Арктике, это вклад страны в сохранение... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:21

2023-09-11T06:21

2023-09-11T06:21

экономика

сергей иванов (политик)

россия

арктика

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Только Россия сейчас обладает экологически чистыми судами на газомоторном топливе для перевозки различных грузов в Арктике, это вклад страны в сохранение арктической экологии, которым можно гордиться, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Сегодня на верфи "Звезда" здесь, в Большом Камне, спускается на воду первый в мире газовоз, который будет работать на газомоторном топливе", - сказал Иванов на сессии "Мировой транспортный северный путь" Восточного экономического форума. Ранее на "Звезде" был спущен на воду танкер, также работающий на газомоторном топливе, добавил он. Такие суда - экологически чистые, не оставляют сажи, которая загрязняет арктические льды и способствует их ускоренному таянию, пояснил Иванов. "Ни у кого в мире нет океанских судов, которые работают на большие расстояния и которые работают на газомоторном топливе. Мы можем этим гордиться, и это вклад России в сохранение экологии Арктики - можно и так сформулировать", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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арктика

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экономика, сергей иванов (политик), россия, арктика, вэф-2023