Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 кассетных снарядов по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили девять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 - населенный пункт Горняк - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в 11.35 выпустили еще три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.