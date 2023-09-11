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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за 10 минут выпустили девять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:03

2023-09-11T12:03

2023-09-11T12:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили девять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 - населенный пункт Горняк - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 11.35 выпустили еще три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика