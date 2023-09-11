https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html
ПСБ провел на ВЭФ-2023 дискуссию на тему инвестиций в страны АТР
ПСБ провел на ВЭФ-2023 дискуссию на тему инвестиций в страны АТР - РИА Новости, 11.09.2023
ПСБ провел на ВЭФ-2023 дискуссию на тему инвестиций в страны АТР
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, становятся альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций, старший... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:27
2023-09-11T18:27
2023-09-11T18:27
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, становятся альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она открыла панельную дискуссию на тему "Азия без иллюзий: торговля. инвестиции и перспективы", которую ПСБ провел в рамках "Клуба инвесторов" на площадке VIII Восточного экономического форума. "Сейчас, когда мы наблюдаем смену торговых потоков в мире, тема инвестиций на азиатских рынках становится особенно актуальной и перспективной, Российские внешнеторговые отношения направлены в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который становится альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций. Это в первую очередь Китай, который проводит политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. Мы видим, как растет экономический интерес Китая и России друг другу, и уже созданы инструменты, позволяющие участникам рынка успешно продавать и инвестировать", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой. В дискуссии приняли участие представители крупнейших российских производственных и промышленных компаний, инвестфондов. Они обсудили преимущества и риски альтернативных рынков, вопросы логистики товаров между Россией и странами АТР, точки роста для российских эмитентов, направления диверсификации капитала и инфраструктурные инвестиции, а также развитие Дальнего Востока как платформы для приумножения капитала инвесторов. В рамках форума Подгузова также приняла участие в презентации растущих брендов Дальнего Востока и сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике". В своем выступлении топ-менеджер ПСБ отметила, что для развития креативных отраслей необходимы не менее масштабные инфраструктурные инвестиции, чем для реализации крупных промышленных проектов, которые сейчас в фокусе внимания. Но при этом эффект от инвестиций в креативную экономику виден на порядок быстрее, к тому же создается мотивация для населения, для развития регионов, для экономики в других отраслях. Подгузова привела статистику, согласно которой в 2022 году в креативной индустрии ДФО округа функционировало порядка 2750 компаний малого и среднего бизнеса. Из них 65% приходилось Приморский край, Хабаровский край и Республику Саха (Якутия), что говорит об экономическом лидерстве этих регионов в отрасли и о том, что большая часть работников креативной сферы трудоустроена. "Это та сфера, где очень высок межкультурный и межгосударственный обмен. В первую очередь, в сфере кино, видеоконтента, мультипликции, выставочной деятельности в других странах. И такие проекты нуждаются в надежном финансовом сопровождении. ПСБ сейчас успешно проводит трансграничные платежи клиентов банков в китайских юанях, документарные операции в юанях, конверсионные сделки, а также работает с вьетнамским донге, осуществляет платежи в рублях с конверсией в индийские рупии. Это та инфраструктура, которая позволит ускорить развитие креативных отраслей и открывает дополнительные возможности для роста", - сказала топ-менеджер банка.
https://ria.ru/20230911/predprinimateli-1895585647.html
https://ria.ru/20230911/investitsii-1895467249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), китай, россия, дальний восток, новости компаний - экономика, промсвязьбанк, вэф-2023
ПСБ (Банк ПСБ), Китай, Россия, Дальний Восток, Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк, ВЭФ-2023
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, становятся альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она открыла панельную дискуссию на тему "Азия без иллюзий: торговля. инвестиции и перспективы", которую ПСБ провел в рамках "Клуба инвесторов" на площадке VIII Восточного экономического форума.
"Сейчас, когда мы наблюдаем смену торговых потоков в мире, тема инвестиций на азиатских рынках становится особенно актуальной и перспективной, Российские внешнеторговые отношения направлены в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который становится альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций. Это в первую очередь Китай, который проводит политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. Мы видим, как растет экономический интерес Китая и России
друг другу, и уже созданы инструменты, позволяющие участникам рынка успешно продавать и инвестировать", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой.
В дискуссии приняли участие представители крупнейших российских производственных и промышленных компаний, инвестфондов. Они обсудили преимущества и риски альтернативных рынков, вопросы логистики товаров между Россией и странами АТР
, точки роста для российских эмитентов, направления диверсификации капитала и инфраструктурные инвестиции, а также развитие Дальнего Востока
как платформы для приумножения капитала инвесторов.
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В рамках форума Подгузова также приняла участие в презентации растущих брендов Дальнего Востока и сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике".
В своем выступлении топ-менеджер ПСБ отметила, что для развития креативных отраслей необходимы не менее масштабные инфраструктурные инвестиции, чем для реализации крупных промышленных проектов, которые сейчас в фокусе внимания. Но при этом эффект от инвестиций в креативную экономику виден на порядок быстрее, к тому же создается мотивация для населения, для развития регионов, для экономики в других отраслях.
Подгузова привела статистику, согласно которой в 2022 году в креативной индустрии ДФО округа функционировало порядка 2750 компаний малого и среднего бизнеса. Из них 65% приходилось Приморский край
, Хабаровский край
и Республику Саха (Якутия), что говорит об экономическом лидерстве этих регионов в отрасли и о том, что большая часть работников креативной сферы трудоустроена.
"Это та сфера, где очень высок межкультурный и межгосударственный обмен. В первую очередь, в сфере кино, видеоконтента, мультипликции, выставочной деятельности в других странах. И такие проекты нуждаются в надежном финансовом сопровождении. ПСБ сейчас успешно проводит трансграничные платежи клиентов банков в китайских юанях, документарные операции в юанях, конверсионные сделки, а также работает с вьетнамским донге, осуществляет платежи в рублях с конверсией в индийские рупии. Это та инфраструктура, которая позволит ускорить развитие креативных отраслей и открывает дополнительные возможности для роста", - сказала топ-менеджер банка.
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