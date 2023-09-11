https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895463141.html

Инвестпроекты Бурятии представили в рамках сессии ВЭБ.РФ на форуме

Инвестпроекты Бурятии представили в рамках сессии ВЭБ.РФ на форуме - РИА Новости, 11.09.2023

Инвестпроекты Бурятии представили в рамках сессии ВЭБ.РФ на форуме

На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ свои инвестиционные проекты представила Республика Бурятия. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:38

экономика

россия

республика бурятия

владивосток

игорь шувалов

вэф-2023

вэб.рф (вэб)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ свои инвестиционные проекты представила Республика Бурятия."Мы находимся в постоянном поиске того, чем республика может заманить и порадовать инвесторов. Со вступлением республики в ДФО для нас открылись новые возможности и новые преференциальные режимы. И это подтолкнуло некоторые проекты, которые раньше были не интересны инвесторам. Сейчас мы зашли в большую работу по реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. По этим территориям у нас огромное количество проектов более чем на 160 трлн рублей", - сказал директор Фонда регионального развития Республики Бурятия Гэсэр Доржиев.Как сообщается в презентации региона, республика предоставляет инвесторам ряд выгод. Например, работает статус приоритетного инвестиционного проекта, предусматривающий как налоговые льготы, так и субсидии на компенсацию банковских кредитов, и предоставление без торгов земельных участков. Также действуют соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключаются специальные инвестиционные контракты, а ряд территорий республики обладают статусом территорий опережающего развития, территорий, приравненных к свободному порту Владивосток и особых экономических зон.Инвестиций ждут такие отрасли, как недропользование, сельское хозяйство, логистика.В рамках питч-сессии потенциальным инвесторам был представлен проект создания всесезонного курорта Аршан. В проекте предусмотрены как реновация существующих здравниц, так и строительство новых четырехзвездочного велнес-отеля на территории национального парка в живописных предгорьях Саян."Туристические потоки в регион – уже настроены. Мы, начиная с 2020 года, включились и в чартерные программы. Сейчас нехватка инфраструктурных объектов – курортов, гостиниц", - заявил Доржиев.В обсуждении проекта исполнительный директор корпорации Туризм.РФ (дочерней структуры ВЭБ.РФ) Сергей Красноперов заявил, что Бурятия была одним из первых регионов, с которым были заключены договоры о совместной работе над туристическими проектами."Нужна программа по обучению персонала. Нельзя надеяться, что люди просто придут. Это комплексный проект", - отметил эксперт.Также был рассмотрен проект создания агрокластера в рамках развития мясного производства Республики Бурятия. Животноводческий комплекс, рассчитанный на 15 тысяч голов крупного рогатого скота будет представлять собой полноценную вертикально интегрированную систему, начинающуюся от выращивания кормовых культур и заканчивающейся реализацией готовой продукции."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230906/zazhivlenie-1894608759.html

https://ria.ru/20230830/svalki-1893061904.html

россия

республика бурятия

владивосток

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экономика, россия, республика бурятия, владивосток, игорь шувалов, вэф-2023, вэб.рф (вэб)